WhatsApp, il trucco segreto per non far sapere agli altri quando sei online ma vedere loro

Ormai, è assodato che WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di Meta, sia quella maggiormente utilizzata dagli utenti di tutto il mondo.

Sono oltre tre miliardi i frequentatori abituali che, ogni giorno, a qualsiasi ora utilizzano i suoi servigi. In pratica, la scelgono ogni giorno perché si tratta di un’applicazione sempre in movimento, in costante aggiornamento e che tiene molto alla tutela della privacy e della sicurezza di tutti i suoi utenti. Pensiamo, ad esempio, alla crittografia end to end, su tutte.

Nessuno potrà mai visionare i messaggi contenuti all’interno delle chat singole o di quelle di gruppo. Pensate che non potrà farlo neanche WhatsApp stessa. E, poi, come dimenticare che, quest’anno, sono arrivate all’interno delle versioni stabili della piattaforma, numerosissime nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti.

Pensiamo alla possibilità della Modifica dei messaggi entro un quarto d’ora dall’invio. Grazie a questa funzionalità non ci saranno più incomprensioni o figure barbine. E, poi, gli sviluppatori hanno implementato la nuova funzione che consente la condivisione dello schermo durante una videochiamata sia singola che di gruppo.

Insomma, di nuove funzionalità ne sono arrivate ed altre sono ancora in arrivo e sono, al momento, ancora in fase di test. E, poi, ci sono dei trucchi fantastici che consentono di fare qualsiasi cosa. In questo articolo ne vedremo uno in particolare che vi farà diventare praticamente invisibili agli altri utenti. Andiamo a scoprirlo! Vi diciamo subito che non si tratta della funzionalità presente in piattaforma.

Nessuno saprà quando siete online: ma voi potrete spiare chiunque pur essendo invisibili.

Ebbene sì, potrete aggirarvi all’interno della piattaforma, tra le varie chat ed i vari account, come i fantasmi vagano nelle stanze dei castelli e lungo le strade delle città. Insomma, non vi vedrà nessuno. Potrete agire indisturbati e spiare tutti. Potrete conoscere quando sono online, quando c’é stato il loro ultimo accesso in piattaforma, visionare messaggi e foto.

E, ovviamente, tutto questo senza alcuna spunta blu! Diciamoci la verità, è un po’ il sogno di tutti. Spiare senza che nessuno se ne accorga e, soprattutto, in maniera del tutto legale. Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, non si tratta di una funzionalità interna all’applicazione, bensì di un aiuto fornito dall’esterno.

Per fare tutto ciò c’é bisogno di un’applicazione. Questa si chiama Unseen. Diciamo che è una delle applicazioni meno conosciute dagli utenti, ma è una delle migliori in assoluto. Grazie ad essa, nessuno saprà che siete online e, ovviamente, occorre ribadirlo, non sapranno mai che avrete letto i loro messaggi. Non è una figata questa?