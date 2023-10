Termosifoni, svelato l’orario ideale per accenderli I Fallo tutti i giorni e dimezzerai la bolletta

Siamo in autunno e ci stiamo dirigendo verso quella che è la stagione con le giornate più corte e più fredda dell’anno, l’inverno.

Ci sarà bisogno di tenere maggiormente accese le luci artificiali e, ovviamente, tutte le famiglie sentiranno il bisogno di accendere i termosifoni. In questo modo, potranno riscaldare le abitazioni e rilassarsi in casa dopo una giornata intera di lavoro. Purtroppo, però, c’è da dire che il consumo di gas sale tantissimo.

E con esso, aumentano a dismisura anche le bollette della fornitura di gas. Questa situazione non è affatto un bene, soprattutto in questo momento storico. Conosciamo tutti la crisi economica, sociale ed energetica che si sta vivendo nell’ultimo periodo. Sono aumentati a dismisura i prezzi di tutti i beni ed i servizi. I rincari sono stati generalizzati.

I beni di prima necessità sono diventati quasi inaccessibili ed i carburanti hanno superato la soglia di allerta dei due euro a litro. Per non parlare delle bollette delle forniture energetiche. Già in questo trimestre autunnale si sono registrati aumenti sostanziosi. Ed ora, le previsioni, a causa del conflitto in Medio Oriente, sono tornate a far paura.

Si parla di ulteriori aumenti. E, per questo motivo, vogliamo svelarvi un trucchetto che riguarda gli orari di accensione dei termosifoni per raggiungere quello che è l’obiettivo principale di tutti in questo momento: il risparmio in bolletta. Scopriamo, insieme, allora questo escamotage che consentirà alle finanze familiari di ottenere una buona dose di respiro!

Termosifoni ed orario di accensione: ecco quello giusto per far sì che la bolletta diventi la metà.

E ciò riguarda sia le abitazioni che i luoghi e gli uffici pubblici. Noi vogliamo svelarvi qual è l’orario migliore per l’accensione. Non c’é bisogno di dire che, per ottenere risparmio, bisogna manutenere i termosifoni e gli impianti. Molto importante è anche la regolazione della temperatura. Mai superare i 20° centigradi. Ma la temperatura ideale da impostare è 19°. Facendo così e tenendo accesi i termosifoni un’ora in meno, avrete un risparmio del 15%.

Termosifoni ed orari di accensione: ecco quello migliore – www.passionetecnologica.it

In più, quando cambiate l’aria al mattino, basterà tenere aperte le finestre solo per pochi minuti. In questo modo, il calore non si disperderà e non avrete bisogno di accendere nuovamente i termosifoni per raggiungere la temperatura ideale. E gli orari? Beh, questo è un altro fattore molto, ma molto importante. E varia a seconda della zona in cui si vive! Nel frattempo, vi ricordiamo il Decreto 2022 cosa ha stabilito in merito.

La suddivisione per zone climatiche.

Nella Zona A che comprende Lampedusa e Porto Empedocle, i termosifoni si possono accendere per 5 ore al giorno dall’8 dicembre al 7 marzo. Nella Zona B che include Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani i termosifoni bisogna accenderli l’8 dicembre e chiuderli il 23 marzo per 7 ore al giorno. Poi c’é la Zona C in cui i termosifoni si possono accendere dal 22 novembre al 23 marzo.

Si tratta di città come Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari. Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano ricadono nella Zona D in cui si potranno accendere dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore giornaliere. La Zona E in cui insistono Aosta, Torino, Milano, Bologna, l’Aquila avrà possibilità di accenderli dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno. Infine, c’é la Zona E con Belluno e Cuneo, che non ha alcuna limitazione.