Smartphone, il trucco per proteggere i tuoi occhi I Se non lo fai tra qualche anno cala la vista

Il trucco degli smartphone per proteggere la tua vista. Se non attivi questa funzione molto probabilmente tra qualche anno ti si abbasserà la vista, fai molta attenzione.

L’uso eccessivo degli smartphone e degli schermi in generale possono essere causa di notevoli problematiche a livello visivo. Tutti i maggiori specialisti sconsigliano di utilizzare gli schermi per un tempo prolungato, questo metterebbe a rischio la salute dei nostri occhi. L’aumento nell’utilizzo di tali apparecchi sta portando a un netto aumento dei problemi legati alla vista e a dircelo sono le statistiche, con un netto aumento di soggetti miopi.

A prescindere dagli effetti a lungo termine, ci sono anche alcuni sintomi che si possono accusare in maniera molto più frequente come: occhi che bruciano, vista affaticata, mal di testa e visione offuscata. C’è chi parla di un vero e proprio avvelenamento da schermi.

Proprio per questo motivo sarebbe opportuno evitare l’utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici, per prevenire non solo i problemi a livello visivo, ma generali. Alcuni specialisti ci consigliano innanzitutto di limitare l’esposizione agli schermi e in particolare a quella che è nota come luce blu, che si rivela estremamente dannosa per gli occhi. Inoltre è importante mantenere una certa distanza dallo schermo durante la visione per evitare di affaticare gli occhi.

Anche le case produttrici di smartphone si sono rese conto della problematica e hanno inserito alcune specifiche funzionalità che possono proteggere la nostra vista, scopriamo quali sono.

Come ridurre i danni per l’eccessiva esposizione allo schermo dello smartphone

Il metodo più efficace per ridurre la possibilità di sviluppare problematiche in seguito ad un utilizzo eccessivo dello smartphone, si consiglia di limitare l’utilizzo giornaliero, ovvero di concedersi delle pause almeno ogni 15 minuti. Inoltre è consigliabile mantenere sempre lo schermo lontano dai nostri occhi, per evitare di affaticarli. Ottimi alleati sono gli occhiali che proteggono gli occhi dalla luce blu.

Ma l’avvertimento più importante che offrono gli esperti in tema è quello di evitare l’utilizzo dello smartphone da parte dei bambini e dei giovanissimi. Meglio tenerli lontani il più possibile dagli schermi e non esporli ad essi eccessivamente.

La funzione smartphone che protegge la tua vista

Le case produttrici smartphone hanno compreso quanto sia importante proteggere la vista dei loro utenti. In passato avevano già inserito l’alert nel caso in cui l’utente stesse ascoltando la musica a un volume troppo elevato con gli auricolari. Questa volte invece, si cerca di proteggere la vista di tutti coloro che utilizzano lo smartphone. In che modo? Con un alert similare.

Attualmente la funzione è prevista solo dai modelli più attuali di iPhone, ma non è da escludere che possa essere inserita dalle altre aziende produttrici di smartphone. La funzionalità si chiama Screen Distance in poche parole grazie alle telecamere del dispositivo, questo sarà in grado di inviare un messaggio se si sta guardando lo schermo da una distanza inferiore a 12 pollici per in tempo superiore a pochi secondi.