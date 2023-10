Intesa Sanpaolo, il maxi investimento per aiutare i cittadini I Se sei tra queste categorie il contributo è enorme

Intesa Sanpaolo decide di procedere con un grande investimento per aiutare alcune categorie di correntiste. La banca si impegna nel sociale in maniera decisa.

Intesa Sanpaolo è uno dei poli bancari che riscuote maggior successo tra la popolazione. Un successo dato innanzitutto dall’affidabilità di questa che è una banca vicino a tutti suoi correntisti. Una caratteristica questa che dimostra ancora una volta ora, annunciando un notevole investimento.

Le grandi difficoltà economiche a cui tutti devono far conto mettono in difficoltà non solo le singole famiglie, ma la nazione a livello generale. La presenza di enti come Intesa Sanpaolo che si pongono al fianco della popolazione permette di tirare un grande sospiro di sollievo da parte di tutti.

Ad annunciare il grande cambiamento ci ha pensato il consigliere delegato e CEO di Sanpaolo Carlo Messina, il quale ha affermato che la banca andrà ben oltre i soli propositi e le solite promesse che non vengono poi mantenute. L’impegno che ha deciso di assumersi Intesa Sanpaolo sarà costante, frutto di una specifica strategia pensata in maniera puntuale.

Ovviamente la sola Intesa Sanpaolo non sarà sufficiente per riuscire a raggiungere dei buoni obiettivi, occorrerà che al suo fianco arrivino altre realtà bancarie ad appoggiare questa strategia.

La crisi economica non risparmia proprio nessuno

Questa è la realtà su cui Intesa Sanpaolo ha voluto porre l’accento. Lo diciamo e lo dice chiunque ogni giorno, lo sentiamo dai telegiornali, dai media e anche dai giornali, la crisi economica colpisce indistintamente tutte le famiglie e non fa distinzione alcuna. I prezzi sono in continua crescita, bollette in aumento, carburante alle stelle, per non parlare dei prodotti alimentari. Come può una famiglia uscire indenne da tutto questo?

Grazie ad iniziative come quella di Sanpaolo, conscia che se l’economia riparte i benefici sono per gran parte della società, comprese anche le banche. Intesa Sanpaolo in maniera costante raccoglie dati in merito a quello che è l’andamento della vita del Paese e facilmente si sono resi conto delle problematiche che una larga fascia di popolazione deve affrontare.

Il progetto di Intesa Sanpaolo

Entro il 2027 Intesa Sanpaolo destinerà 1,5 miliardi di euro ad iniziative che mirano a contrastare la povertà di buona fascia della popolazione, con l’intento di ridurre le disuguaglianze. L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di avere un paese finalmente equo. La banca ha quindi stilato un piano d’azione per eliminare le disuguaglianze, che sono sempre più marcate.

A tal fin è nata Intesa Sanpaolo per il sociale, con sede a Brescia, che ha il compito di agire efficacemente in tal senso e quindi limare le disuguaglianze. Il primo grande intervento sarà sui salari e sul Tfr. Si auspica una veloce adesione di diversi enti di credito alla medesima iniziativa.