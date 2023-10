Conti correnti, lo Stato senza dirti nulla prende e ti toglie i soldi I Non guardano in faccia a nessuno

In un periodo di crisi come questo, nessuno si sarebbe mai aspettato che lo Stato facesse una mossa del genere a discapito dei cittadini.

Ebbene sì, perché c’é la possibilità, per tutti i risparmiatori, di vedersi estirpare i propri soldi dai conti correnti. E dovete sapere che potrà accadere senza preavviso. Questo è quanto prevede la norma oggetto di disamini proprio in questi ultimissimi giorni e che ha acceso il dibattito politico italiano, facendolo diventare davvero incandescente.

E’ qualcosa di spaventoso. Si parla di qualcosa che va ad intaccare l’intimità dei cittadini, la loro privacy. Parliamo della possibilità da parte del Fisco di avere accesso diretto, privilegiato ai conti correnti degli italiani. E potrà anche pignorare somme ingenti di denaro che serviranno a ripianare i debiti contratti con lo Stato.

Parliamo di multe, sanzioni, bollette. Si tratta di qualcosa di non pagato dai cittadini. In questo modo, questi ultimi risultano debitori. E la norma è volta ad individuare tali situazioni anomale e va a slegare le mani del Fisco che potrà, così, prelevare in maniera forzosa quanto dovuto dai risparmiatori. Insomma, entrano senza bussare e dalla porta principale.

Entrano nella vita degli italiani, prelevano da quelli che sono i sacrifici fatti da una vita e prendono ciò che serve. Questo è quanto verrà disposto dalla nuova normativa nel caso in cui dovesse entrare in vigore. In questo articolo cerchiamo di capire di più e meglio circa la nuova Legge oggetto di discussione in queste ore.

Porte spalancate sui conti correnti: ecco cosa dice la normativa che si vuole immettere.

La legge incriminata è proprio la prossima Legge di Bilancio 2024. Nella bozza si prevede la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate del pignoramento automatico dai conti correnti. In pratica, questo Ente preposto alla riscossione aveva la possibilità di avere accesso anche alle giacenze medie dei conti correnti, anche prima che il Giudice decidesse il pignoramento.

Insomma, sarebbe stato tutto più veloce. Si decide il pignoramento di quanto in debito da parte dei cittadini e subito si procede al prelievo forzoso di quanto dovuto. Il tutto, come abbiamo accennato in precedenza senza dar preavviso agli utenti interessati. Per fortuna, però, sono giunte voci rassicuranti nel trambusto generale che si è scatenato.

Ed una delle voci, quella più potente è quella della Premier italiana Giorgia Meloni. Ha parlato chiaramente ed in maniera forte, sostenendo che questa norma, fortunatamente, non sarebbe passata. Niente prelievo forzoso sui conti correnti, quindi, ma solo per debiti inferiori ai 1’000 euro. Per il resto, invece, si prevede il miglioramento dei servizi e degli strumenti dell’Agenzia delle Entrate senza alcuna razzia dei conti correnti.