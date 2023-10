Banche la tremenda previsione si avvera: i risparmiatori non si fidano più I Vivi nel terrore per i tuoi soldi

Parliamoci chiaro, la situazione riguardante le banche che si sta vivendo nell’ultimo periodo, precisamente nell’ultimo anno è tragica.

I cittadini, ormai, hanno paura per i loro risparmi. In realtà, si palpa proprio terrore. E’ un’aria pesante, tetra. Il livello di fiducia si è abbassato tantissimo. Come ben sapete, nel mese di marzo si è vissuta una crisi bancaria, finanziaria tremenda. Le maggiori banche internazionali sono entrate in crisi. Si paventava una situazione simile a quella verificatasi nel lontano 2008.

Per fortuna, però, non è stato così, anche se la situazione non è affatto serena. Tutto ciò è avvenuto subito dopo l’aumento del tasso degli interessi. Ci sono state delle fusioni tra i vari Istituti di Credito. E ciò fa aumentare ancora maggiormente la paura che un crollo futuro di queste maxi banche possa essere davvero una catastrofe.

Ci sarebbero ripercussioni in tutto il mondo. Tutte le economie globali verrebbero, praticamente, distrutte. Gli esperti del settore non pensano che questa sia stata una crisi come quella del 2008, ma in un sistema esplosivo come questo, si sa, basta un niente perché si scateni il putiferio. Gli alti tassi di interesse su mutui e finanziamenti sono stati praticati per combattere l’inflazione.

Quest’ultima è arrivata, anche nel nostro Paese, a livelli enormi, altissimi. Il potere di acquisto dei cittadini, così, è ai minimi storici ed i loro conti correnti si stanno letteralmente depauperando. Insomma, se secondo gli analisti non c’é una crisi simile a 15 anni fa, la situazione non è comunque delle migliori.

Basta niente perché la previsione si avveri e la crisi dilaghi.

Ebbene sì, lo abbiamo già accennato e ribadito sia in apertura di articolo sia in precedenza. Ci si ritrova in una polveriera pronta ad esplodere alla minima scintilla. E ciò porta tutti i risparmiatori ad avere tanta, tanta paura e a non fidarsi più di nulla. La crisi economica non è alleata della ripresa delle economie globali.

Nonostante le rassicurazioni del Presidente degli Stati Uniti d’America e del Presidente della Bce (Banca Centrale Europea), ci sono alcuni punti oscuri da chiarire. Come già accennato, questa crisi è arrivata subito dopo l’aumento dei tassi di interesse da parte delle Banche. Ciò era volto a bloccare l’inflazione.

Ma ciò ha ottenuto scarsissimi risultati ed il tasso di inflazione continua a salire. E, proprio a causa degli alti tassi di interesse su mutui e finanziamenti e della situazione macroeconomica globale, le banche potrebbero dover fare nuovamente i conti con numerosi problemi e situazioni di crisi assurde. Ciò va a discapito dei cittadini che, ormai, hanno perso la fiducia.