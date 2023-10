Android, il trucco segreto per aumentare la potenza della batteria I Lo fai senza spendere nulla

E’ frustrante, è snervante ritrovarsi con la batteria scarica e lo smartphone spento proprio nel bel mezzo della giornata.

Se lo si utilizza per lavoro, si viene tagliati completamente fuori dal mondo e non si potrà più comunicare con colleghi e clienti. Possiamo dire che la giornata finisca nel momento in cui lo smartphone abbandoni l’utente, non credete? Ma, ovviamente, non possiamo parlare solo di coloro i quali lo utilizzano per lavoro.

Sono molti gli utenti, infatti, che, durante una vacanza o una gita fuori porta, si avvalgono dei servigi delle applicazioni di navigazione. Gli smartphone, però, sono usati anche per svago. Ad esempio, non possiamo non menzionare le piattaforma social o quelle di messaggistica presenti. Si passa tantissimo tempo in loro compagnia.

E, quando ci si ritrova sui mezzi pubblici, in viaggio, ci si affida alla musica preferita e, a volta, anche ai film o alle serie tv per trascorrere il tempo in totale relax. Insomma, gli utilizzi sono tantissimi. Tutti questi, però, fanno si che le applicazioni in funzione, ma anche quelle lasciate in background, succhino energia come i vampiri succhiano sangue.

Dovete sapere, però, che potrete aumentare la potenza della batteria con un solo semplice trucco. Sì, avete capito benissimo. Grazie a questo trucco sconosciuto ai più e super segreto, non avrete più alcun tipo di problema. Il vostro smartphone vi accompagnerà a lungo, senza dover, per forza di cose, essere costretti a caricarlo!

Ecco il trucco che aumenta durata e potenza della batteria: fantastico!

In realtà, già cambiando una semplice impostazione, riuscirete ad ottenere risultati egregi. Parliamo della luminosità. Sì, non bisogna tenerla sempre al massimo. Per quanto riguardo lo schermo si ha bisogno di tenerla sempre tra il 65% ed il 70%. In questo modo si risparmia una buona dose di energia e lo smartphone durerà molto più a lungo.

Per farlo, basterà entrare nelle Impostazioni, cliccare prima su Schermo e, poi, su Livello di luminosità. Qui basterà spostare il cursore ed impostare la percentuale di luminosità. Ma il vero trucco che vogliamo svelarvi in questo articolo è un altro. Sono pochissimi gli utenti che lo conoscono e lo utilizzano. Per questo motivo lo abbiamo etichettato come “segreto“.

Parliamo della Batteria Adattiva. Per attivarla si dovrà passare sempre dalla Impostazioni, ma questa volta cliccare su Batteria e, poi, su Batteria Adattiva. In questo caso, basterà solo fare tap sul cursore ed avverrà la magia! Così le applicazioni utilizzeranno la batteria dello smartphone solo in caso di bisogno. Attenzione, però, perché questo è un trucco che riguarda soltanto i possessori di device Android.