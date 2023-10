Riscaldamento, c’è un trucco clamoroso per questo inverno I Non avrai più bisogno di accendere i termosifoni

Nessuno piò mettere in dubbio che la fonte di riscaldamento primaria per le famiglie italiane, durante l’inverno, siano i termosifoni.

Certo, sono tanti anche i cittadini che utilizzano fonti alternative come i classici camini o le stufe a pellets. Ma la maggioranza delle famiglie sono rimaste fedeli ai termosifoni. Basta un clic ed il gioco è fatto. Senza alcuna fatica ed in maniera molto rapida si va a riscaldare tutti gli ambienti della propria abitazione. E, poi, ora, si possono comandare da remoto o impostare ad orari precisi grazie ai termostati intelligenti.

Possiamo dire che sia un vero e proprio toccasana, non credete? Soprattutto quando ci si alza al mattino e i termosifoni sono accesi già da un’oretta. Non si ha quello sbalzo termico tra il letto ed il resto della casa. Per non parlare, poi, del rientro dopo una giornata di lavoro! E’ bello aprire la porta e ritrovare un bel tepore.

Purtroppo, però, ha un costo. E, possiamo dire che non sia nemmeno irrisorio. I costi del gas sono lievitati a dismisura prima a causa della pandemia e, poi, del conflitto tra Russia ed Ucraina. Nei mesi scorsi si è registrata una lieve diminuzione, ma all’inizio di questo trimestre autunnale ecco arrivare nuovamente degli aumenti.

E c’é da dire che le previsioni non sono affatto rosee. Sì, perché secondo gli esperti, ci saranno ulteriori rincari a causa della situazione tragica, bellicosa in Medio Oriente. Abbiamo parlato di diversi trucchetti per ottenere risparmio. Ma se vi dicessimo che potreste metterne in pratica uno per tenere calda la casa senza l’uso dei termosifoni, ci credereste?

Ecco il trucco per riscaldare la casa in inverno senza i termosifoni: una enorme boccata d’aria!

Come abbiamo accennato in apertura, una valida alternativa può essere l’accensione del camino. Ma, se abitate a piani alti, potrebbe risultare una fatica enorme portare la legna da ardere su in casa. Altra alternativa possono essere i condizionatori, ma anche questi dispositivi sono molto energivori e le bollette della fornitura dell’energia elettrica lieviteranno a dismisura.

Una valida alternativa per non utilizzare i termosifoni sono certamente le stufe a pellet. Sono economiche e, poi, non c’è alcuna fuoriuscita di fumo dato che il portello è chiuso ermeticamente. La vostra casa sarà pulita, profumata e, soprattutto riscaldata ad un minor prezzo. Infine, vogliamo porre alla vostra attenzione un’altra alternativa.

E questa riguarda il riscaldamento a pavimento. In pratica, vengono installate tubature, nelle quali passa l’acqua calda, sotto il pavimento. E dovete sapere che è un metodo di riscaldamento molto più veloce rispetto ai termosifoni. Ci vuole meno tempo per riscaldare la casa e, soprattutto, ci sarà un consumo minore di gas dato che la temperatura dell’acqua da far produrre dalla caldaia sarà inferiore. Parliamo di 40° rispetto ai 70° dei termosifoni.