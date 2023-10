Caro bollette, questo oggetto che paghi meno di 10€ ti salva la vita I Riduce il consumo di energia elettrica

Le bollette per la fornitura di energia sono, ormai, da un po’ di tempo al centro dell’attenzione dei cittadini a causa degli aumenti.

Questi ultimi sono stati tanti nell’ultimo periodo e, ora, dopo un breve periodo in cui si è riscontrato una lieve diminuzione, ecco arrivare altri rincari per i trimestre autunnale. Le previsioni, poi, parlano anche di ulteriori rincari. Per la precisione, parliamo del 19% sulle bollette della fornitura elettrica. E tutto ciò dovrebbe avvenire a causa del conflitto in medio Oriente.

E’ una situazione tragica quella che stanno vivendo tantissimi cittadini italiani. Non riesco più ad arrivare alla fine del mese perché stanno pagando sulla propria pelle una serie infinita di rincari generalizzati. Per non parlare, poi, dell’inflazione che ha raggiunto vette altissime e ha fatto sì che il potere d’acquisto degli italiani diminuisse marcatamente.

Ci sono diversi trucchetti da mettere in pratica per raggiungere l’obiettivo comune. E tutti sono più o meno funzionali e funzionanti. Ne abbiamo presi in esame tantissimi negli ultimi tempi ed in molti hanno beneficiato dei loro servigi. Ora, però, vogliamo porre la vostra attenzione su qualcosa di completamente diverso.

Certo l’obiettivo è lo stesso, non cambia assolutamente. Ma, dovete sapere che con questo oggetto dal costo altamente irrisorio, riuscirete ad avere un risparmio enorme. Vi consentirà di ridurre le bollette di molto. Vediamo, allora, insieme, di cosa si tratta e, soprattutto, capiamo il suo funzionamento. Non crederete ai vostri occhi!

Basta un oggetto che costa meno di dieci euro per abbattere i consumi di energia elettrica.

E, dovete sapere che è anche molto piccolo. E’ qualcosa che non ingombra e non vi farà assolutamente dannare per posizionarlo in casa! Utilizzarlo, poi, è davvero molto semplice e la sua installazione è super rapida. Non crederete davvero ai vostri occhi. Questo perché, una volta acquistato, vi basterà toglierlo dalla sua confezione ed inserirlo in una presa.

Da quel momento in poi non dovrete fare altro che collegare il vostro smartphone alla rete Wi-Fi di casa, scaricare l’applicazione indicata dal fornitore ed iniziare ad utilizzare l’oggetto in questione. Di cosa stiamo parlando? Beh, sono le prese smart. Grazie ad essa potrete tenere costantemente sotto controllo i vostri consumi e, ovviamente, avere contezza di quelli che sono i loro costi.

Come? Basta inserire in App il costo di un kWh praticato dal vostro provider di servizi. Dovete sapere, poi, che, proprio grazie a questa applicazione, anche il resto della famiglia potrà fare lo stesso. Noi vi consigliamo di acquistarla. E, poi, ha un costo davvero irrisorio. Il risparmio è assicurato e sarà anche molto corposo.