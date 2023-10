Psicosi mondiale, ameba mangia cervello attacca gli esseri umani I Ti entra nel corpo quando fai la doccia

Una terribile ameba sta terrorizzando il mondo, sembra che passi attraverso l’acqua della doccia e entra nel corpo creando una serie di problemi anche piuttosto seri. Ecco di cosa stiamo parlando.

Non basta il caro bollette a terrorizzare tutti i cittadini, soprattutto italiani, ecco che arriva la notizia di una terribile notizia di un’ameba che passa attraverso l’acqua della propria doccia a incutere terrore nella popolazione. Sappiamo bene che, fare la doccia in luoghi molto affollati, come le piscine espone a un notevole rischio per via della possibile presenza si funghi e batteri che possono essere molto dannosi per l’uomo.

Purtroppo l’ambiente umido che si crea nelle docce in generale si rivela essere estremamente favorevole per lo sviluppo di alcuni organismi che venendo a contatto con il nostro organismo possono infestarlo e richiedere degli interventi specifici da parte di personale specializzato. Gli organismi che possono essere presenti all’interno delle docce e dell’acqua sono ancora da scoprire, non si conoscono ancora tutti.

Gli scienziati a tal proposito sono costantemente a lavoro per riuscire a identificare il numero più alto possibili di microrganismi. Con particolare attenzione per quelli potenzialmente dannosi. Ecco che recenti studi hanno evidenziato la presenza di questa ameba.

Le amene sono dei microrganismi potenzialmente molto dannosi in grado di provocare infiammazioni all’interno dell’individuo che infesta. Allo stesso modo, le amebe sono anche in grado di distruggere i tessuti in maniera estremamente veloce. Proprio queste sue caratteristiche fanno in modo che queste siano piuttosto temute dall’uomo e da tutti gli altri esseri viventi.

L’ameba mangia cervelli, spaventa tutto il mondo

Si tratterebbe della naegleria fowleri in grado di infettare le persone passando dal naso e quindi procedendo attraverso il nervo olfattivo e divenendo cause di infiammazioni e danni veramente molto gravi. Sembra che questa ameba sia in grado di uccidere più del 90% delle vittime che vengono infettate, anche se in alcuni casi, intervenendo in maniera tempestiva è possibile salvare il soggetto.

I sintomi tipici dell’infezioni sono mal di testa fortissimo, febbre, nausea e vomito. Nei soggetti in cui agisce in maniera severa, la morte può arrivare nell’arco di tempo di circa 5 giorni. Ad essere danneggiati sono i lobi frontali e le aree critiche per quello che riguarda le capacità di linguaggio, motorie e cognitive.

Numerosi i casi di contaminazione da parte di questo microrganismo

L’ultimo tra i casi sospetti che sono stati indicati è quello dell’Arizona, anche se i sanitari della contea interessata, quella di Mohave hanno smentito il caso, affermando che non è chiaro quale sia stata la causa delle problematiche mostrate dall’individuo di cui non si conoscono le generalità. Fino ad oggi in Italia non sono stati rilevati casi di questa infezione, anche se l’allerta resta alta.

Il Texas è stato un paese colpito, ma anche la Georgia. Molti i casi in cui i soggetti sono guariti anche se hanno dovuto affrontare una lunga terapia di recupero.