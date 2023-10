PlayStation 5, sta per arrivare la versione Slim I Gamers preoccupati quando hanno scoperto il dettaglio

Il dettaglio non è di certo sfuggito agli appassionati della PlayStation 5, che sta per arrivare in versione slim. I gamers sono molto preoccupati.

Il mondo dei gamers si divide tra chi ama la PlayStation e chi invece non rinuncerebbe mai alla sua Xbox. Bene, per i secondi, al momento non abbiamo non abbiamo grandi notizie e ci concentreremo sulla PlayStation, perchè sembra che stia per arrivare una nuova versione slim, più compatta e leggera rispetto a quella originale.

PlayStation viene comunemente indicata anche con l’abbreviazione PSX è una console per videogiochi che viene prodotta da Sony Computer Entertaiment fino al 2000. Forse in molti non sanno questo piccolo particolare, ma la PlayStation è stato il primo apparecchio a permettere a Sony di entrare nel mondo dei videogame.

Insomma una storia che è iniziata nel 1994 con il lancio in Giappone e che ancora oggi rende grande PlayStation a cui moltissimi sono affezionati. Ad oggi non c’è nuova console che non vada in sold out appena uscita, tutte introvabili e ci si chiede già se la versione slim di PlayStation 5 avrà lo stesso risultato ottenuto dalle altre sorelle.

Al momento a preoccupare i fan di PlayStation è ben altro.

2 versioni di PlayStation 5 slim

2 saranno le versioni PlayStation5 slim che si potranno acquistare, ma a questo i gamers ci erano già abituati da tempo, dopo essere passati attraverso gli altri modelli lanciati dalla casa in questi ultimi anni. Una versione standard e l’altra digital.

Nella prima versione è possibile inserire il gioco in quanto dotata di lettore integrato, l’altra versione, invece è pensata per chi ai giochi fisici preferisce la sola versione scaricabile online. Ma da questa versione Playstation ha pensato a una piccola implementazione che è possibile offrire alla versione dital e la notizia aveva fatto felici un po’ tutti.

La possibile implementazione PlayStation che preoccupa i gamers

Aquistando un’unità disco aggiuntiva sarà possibile permettere anche alla versione digital di funzionare perfettamente con l’utilizzo del gioco fisico. Quindi nessun obbligo di giocare solo con game presenti online. Ma proprio questa possibilità presenta una particolarità che i più attenti hanno notato.

L’unità disco di playstation ha un costo che si aggira intorno agli 80 dollari. Per la sua configurazione occorre disporre di una connessione internet, la teoria per questo necessaria per controllare che sia presente il driver che assicura la legittimità dell’unità disco. Insomma, occorrerà acquistare obbligatoriamente la versione originale, senza la possibilità di ricorrere a prodotti dal costo inferiore ma non originale. Questo è motivo di protesta e di un piccolo rammarico per tutti coloro che acquisteranno il nuovo modello.