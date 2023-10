Netflix, solo l’1% degli abbonati conosce la funzione segreta I Non immagini cosa ti perdi

Nonostante le tantissime problematiche avute negli scorsi mesi, Netflix resta saldamente in testa tra le tante piattaforme streaming.

Parliamo delle polemiche e delle proteste che si sono scatenate tra gli utenti della piattaforma alla notizia dello stop alla condivisione delle password. Si scatenò il putiferio, ma crediamo che ve lo ricordiate benissimo. Per non parlare, poi, del nuovo piano di abbonamento che prevede la pubblicità durante la visione dei vari contenuti.

Un’altra decisione che ha scatenato l’ira di molti, poi, è stata la cancellazione di alcune serie tv, anche molto seguite, subito dopo la messa in onda della prima serie. Ciò è avvenuto perché avevano disatteso le aspettative aziendali pur riscontrando una buona dose di successo. Come ben ricordate, di proteste ce ne sono state tantissime.

C’era anche chi invitava gli altri utenti a “divorziare” dalla popolare piattaforma di streaming. Ma, nonostante tutti il trambusto che si è venuto a creare, Netflix ha fatto bottino pieno. Infatti, grazie anche al nuovo piano standard con pubblicità, sono stati sottoscritti tantissimi nuovi abbonamenti ed il numero degli utenti è cresciuto a dismisura.

Nonostante un numero altissimo di utenti iscritti e nonostante questi utilizzino la piattaforma sempre, soltanto l’1% di questi utenti la conosce a pieno. Sì, avete capito benissimo. C’é una funzione segreta di cui molti ignorano l’esistenza. E noi siamo qui per svelarvela, affinché possiate avvalervi dei suoi fantastici servigi. Prestate moltissima attenzione.

Ecco la funzione segreta di Netflix che vi farà impazzire.

A sostenere che la maggioranza degli abbonati alla piattaforma non conosce questa funzionalità è Netflix stessa. Sì, avete capito benissimo. Come ben sapete, è conosciuta per i suoi titoli da paura. Che siano film, serie Tv, documentari, questi sono di altissima qualità. E, poi, ci sono i titoli originali Netflix a farla da padrone. Insomma, c’é tanto da seguire.

Purtroppo, però, moltissimi utenti non sanno che Netflix è una piattaforma di intrattenimento a tutto tondo. Non ci sono soltanto film e serie Tv a rallegrare le loro giornate. Dovete sapere, infatti, che c’é un’enorme scelta di giochi in piattaforma. Ed è questa la funzionalità sconosciuta e segreta. Eppure, anche in questo caso, i contenuti offerti sono di altissima qualità.

Ed anche quelli che sono entrati nella sezione dei giochi offerta da Netflix, lo hanno fatto una sola volta o poco più. Ciò perché, a differenza dei film o delle serie tv che sono fruibili in maniera veloce, per i giochi, bisogna procedere al download prima di poter giocare. Forse, se si prevedessero sessioni di gioco più immediate, anche questa sezione decollerebbe all’istante!