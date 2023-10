Film horror, per la scienza il più spaventoso di sempre è questo: hai il coraggio di vederlo? La classifica

Quali sono i film horror più spaventosi secondo la scienza? Scopriamo insieme la (sorprendente) lista.

Sembra che un’azienda, in Inghilterra, abbia provato a calcolare scientificamente quale sia il film horror più spaventoso di tutti i tempi. L’esperimento ha preso il nome di ‘Science of Scare Project’ e ha generato risultati davvero interessanti, sotto molti aspetti insospettabili.

Ma qual è il fine della ricerca, nello specifico? Ebbene si tratta di “categoricamente trovare i film più spaventosi esistenti“.

Il progetto, in corso dal 2020, si basa su una lista dei film horror di lingua inglese più terrificanti, sulla base delle recensioni e delle opinioni degli spettatori. La lista, così ottenuta, viene proposta a una tavola rotonda di 250 partecipanti, ciascheduno connesso a un monitor che ne analizza le fluttuazioni del cuore.

le proiezioni avvengono a considerevole distanza di tempo le une dalle altre, onde evitare che gli spettatori si abituino a essere spaventati, che divengano troppo coraggiosi, o peggio, indifferenti ai jump scare e alle scene horror dei diversi film. Viene misurato il battito del cuore onde conoscere se il film sta facendo – letteralmente – balzare il cuore in gola o se al contrario non genera interesse.

Ma quali sono stati i risultati? Molti sono sorprendenti, sebbene occorra osservare come siano strettamente correlate alla filmografia anglo americana, anzi diciamo pure strettamente britannica. Non sappiamo quali potrebbero essere gli effetti dei film italiani, nonostante la presenza di maestri quali Dario Argento; per non citar ela sterminata filmografia cinese e giapponese, quest’ultima capostipite di interi generi horror.

I film più terrificanti secondo la scienza, ecco quali sono

Ebbene, stando alla classifica i dieci film più spaventosi per il cuore umano sono rispettivamente ‘Sinister‘, ‘Host’, ‘Skinamarink’, ‘Insidious’, ‘The Conjuring’, ‘Hereditary’, ‘Smile’, ‘The Exorcism of Emily Rose’, ‘Hell House‘ e il recentissimo ‘Talk to me‘.

Sinister, secondo il giornale The Sun e molti critici, è ormai un elemento sicuro in questo genere di scommesse; rilasciato nel 2012 è stato spesso considerato uno dei film più spaventosi mai debuttato al cinema. La sua visione causa, nella stragrande maggioranza degli spettatori, un aumento del 34% del battito cardiaco.

La classifica totale include 50 film nella classifica, incluse alcune vecchie chicche quali ‘The Descent’, un’altra cattivissima produzione british. Chissà quale – tra i tanti geni horror italiani – sarebbe in grado ancora di spaventare gli spettatori odierni, abituati ad ogni efferatezza. Non rimane che sperare che la lista si allarghi ancora e ancora, sperimentando con nuove visioni horror.