Caldaia, la manopola segreta ti taglia la bolletta di 90€ I È nascosta qui: solo i caldaisti lo sanno

L’obiettivo numero uno delle famiglie, durante la stagione invernale, è quello di tenere gli ambienti delle proprie abitazioni bene al caldo.

Per farlo, si utilizzano i camini classici, quelli che consentono di riscaldare l’acqua delle tubazioni dei termosifoni ed anche le stufe a pellets. Sono tutti metodi molto, ma molto validi che consentono di avere il tepore necessario dopo una giornata intera di lavoro. Consentono di rilassarsi sul divano dinanzi ad un buon film ed una tazza di bevanda calda.

Nonostante, però, di metodi per riscaldarsi ce ne siano tantissimi, quello maggiormente utilizzato tutt’oggi, risulta essere il termosifone. Sì, ma con l’acqua riscaldata dalla caldaia a gas. Questo dispositivi è un validissimo aiuto anche per ottenere l’acqua calda sanitaria per l’igiene personale e di tutta l’abitazione in cui si vive.

Purtroppo, però, risulta essere un vero e proprio vampiro. I suoi consumi, infatti, sono davvero elevatissimi e si traducono in bollette della fornitura del gas davvero esagerate. Dovete sapere, però, che di trucchetti che consentono di risparmiare energia e, quindi, avere bollette più umane, ce ne sono davvero tantissimi.

Ve li abbiamo svelati in maniera incessante lo scorso inverno. Ed ora che ci stiamo accingendo a vivere nuovamente questa stagione e visto che sono previsti nuovi ed ulteriori rincari dei costi dell’energia, sentiamo il bisogno di svelarvene uno nuovo. Si tratta di una manopola nascosta che soltanto gli esperti del settore conoscono, ma che vi permetterà di far respirare le vostre finanze.

Caldaia e risparmio: la manopola che vi fa stare al caldo, ma che abbatte i consumi!

Questo è un trucchetto che dovrete assolutamente utilizzare. Vi permetterà comunque di stare al caldo ed avere l’acqua calda necessaria all’igiene personale, ma vi farà risparmiare ben 90 euro sulle bollette della fornitura del gas. Tutta sta, però, nel conoscere a fondo quello che è il vostro dispositivo. Bisogna conoscere questa manopola.

Possiamo dire che sia segreta, perché tutti ne ignorano l’esistenza e, soprattutto, la sua funzionalità. In realtà, però, non si tratta di una sola manopola, bensì, ce ne sono due. Ed entrambe sono davvero utilissime ai fini del raggiungimento dell’obiettivo comune: il risparmio. E gli esperti del settore hanno appena svelato cosa fare.

In pratica, una di queste manopole regola la temperatura dell’acqua sanitaria, mentre la seconda regola la temperatura dei termosifoni. Ebbene, la prima deve essere impostata massimo a 50° centigradi. Mentre la seconda va impostata ad una temperatura massima di 55°. L’acqua verrà riscaldata, la casa ricevere il tepore necessario e voi risparmierete un botto in bolletta! Provare per credere.