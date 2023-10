Sanguisughe di batteria, è proprio lei che ti rovina: cancellala immediatamente I Ti succhia il 25% di carica

La cosa più noiosa ed irritante per tutti i possessori di smartphone è, senza ombra di dubbio alcuna, la batteria che si scarica.

Molto spesso è proprio colpa degli utenti. Sì, perché utilizzano in maniera massiva i propri dispositivi e scaricano ed installano numerosissime applicazioni al suo interno. E sono queste ultime a succhiare moltissima energia per funzionare al meglio. Tra tutte, ce n’é una che è il vero vampiro della batteria. Pensate che ha bisogno del 25% della ricarica completa per poter funzionare.

E’ un vero e proprio salasso, non credete? Ci si può trovare con la batteria completamente scarica in un baleno e con lo smartphone spento. E ciò può capitare nel bel mezzo della giornata. Di applicazioni su questi dispositivi, come abbiamo accennato in apertura, ce ne sono davvero tantissime. E, tutte, più o meno, consumano tanta energia.

E dovete sapere che la maggior parte di queste consuma energia anche quando sono in background. Ciò accade perché, nel momento in cui gli utenti le “richiamano£, si fanno trovare sempre pronte. Anche le autorizzazioni concesse in fase di installazione sono responsabili del consumo di batteria. Pensiamo alla geolocalizzazione.

Insomma, bisogna stare attenti a diversi fattori. Ma, come già accennato, dovete sapere che c’é un’applicazione tra le tante che andrebbe rimossa subito, immediatamente. E’ lei la maggiore responsabile di telefoni che si scaricano velocemente. Capiamo, allora, insieme, di quale App si tratta. Siamo sicuri che rimarrete a bocca aperta e, allo stesso tempo, ci ringrazierete.

Ecco la vera sanguisuga della batteria: eliminatela definitivamente.

Innanzitutto, vi diciamo subito che si tratta di una delle tante piattaforme social che sono presenti e vengono utilizzate ogni giorno. Se state pensando che sia Facebook, vi sbagliate di grosso. Quest’ultima, infatti, incide solo per il 20% sulla batteria del vostro smartphone. Certo, magari, si potrebbe pensare di eliminare anche questa.

Ma l’applicazione social che più incide sulla batteria del vostro smartphone è un’altra. E’ quella che viene definita la piattaforma social fotografica. Come avete potuto già intendere, stiamo parlando di Instagram. Sì, avete capito benissimo è questa piattaforma che incide ben il 25% sulla batteria. E’ lei la vera sanguisuga.

Si, perché è una delle applicazioni che funzionano e consumano energia anche quando sono in background. Il nostro consiglio è quello di disinstallarla subito. Attenzione, però, non vi stiamo dicendo di non dover utilizzare questa piattaforma. Potrete continuare a farlo, ma raggiungendola non tramite App, ma dal vostro browser di fiducia.