Lavastoviglie, psicosi collettiva: ti stai avvelenando I Li lavi sempre e liberano sostanze tossiche

La lavastoviglie è arrivata nel nostro paese, in Italia, sin dal secondo dopoguerra, per la precisione nel 1946 insieme alla lavatrice.

Rispetto a quest’ultimo elettrodomestico, però, il suo utilizzo non è stato subito massivo. Erano poche le famiglie che la utilizzavano. ma, nell’ultimo periodo, a partire dalla fine del secolo scorso, le famiglie hanno rivalutato la posizione della lavastoviglie. Ed ora, possiamo dire che sia presente in quasi tutte le case degli italiani.

E questi ultimi la utilizzano sempre. Ciò perché consente di evitare noiose fasi di lavaggio delle stoviglie a mano e, poi, permettere di consumare anche molta meno acqua. Insomma, si può dire, senza timore di essere smentiti, che sia un validissimo aiuto in casa. Purtroppo, però, è un apparecchio molto, ma molto energivoro.

Ci sono dei trucchetti per far sì che si possano evitare consumi megagalattici e, quindi, il suo peso in bolletta possa essere minore. Dovete sapere, però, che non si tratta dell’unico problema della lavastoviglie. Al suo interno, si tende ad inserire diverse tipologie di oggetti. E, molto spesso, si tratta di qualcosa che, se lavato, può avvelenare tutti in maniera lenta.

In pratica, non si tiene conto di alcuni fattori. E sono molti quelli che sono venuti a conoscenza di questo problema ed ora vivono in piena psicosi. Vediamo, allora, insieme, cosa non bisogna mai inserire all’interno della lavastoviglie. Abbiamo preparato una mini guida con le motivazioni specifiche. prestate moltissima attenzione.

Lavastoviglie e sostanze tossiche: mai mettere questi al suo interno.

E dovete sapere che sono anche molti. Le prime cose che ci vengono in mente sono sicuramente tutti gli oggetti in legno. Sì, perché col tempo son o soggetti a lesioni che riescono a tenere residui di cibo, ma anche di sapone e finiscono col diventare nocivi per la salute. Attenzione anche alle padelle e alle pentole antiaderenti. Non tutte sono adatte ai lavaggi in lavastoviglie, dato che questi ultimi sono molto violenti e la patina che le rende antiaderenti può andare via.

I cibi si attaccheranno al fondo, si bruceranno e verrebbero fuori materiali che non possono stare al contatto col cibo. Molti, poi, inseriscono anche calici di vetro. Non andrebbero messi perché possono rompersi. Mai mettere in lavastoviglie la macchinetta per il caffè. Parliamo della moka. Questa va lavata a mano e senza il sapone, altrimenti il caffè risulterà avere un retrogusto di sapone.

Bandire dalla lavastoviglie anche le grattugie per formaggi e verdure e gli schiacciapatate. Possono trattenere il sapone e rilasciarlo quando cucinate. Infine, molta attenzione anche agli oggetti in plastica, a meno che le etichette non contengano scritte che sostengano che possano essere lavati in lavastoviglie!