Xiaomi, con la nuova tecnologia diventa lo smartphone più veloce del pianeta I Samsung e Apple impotenti

Lo Xiaomi integra una nuova tecnologia che gli permetterà di essere lo smartphone più veloce di tutti i tempi. Samsung, Apple e tutti i maggiori marchi non potranno contrastarlo.

L’appassionante mondo tecnologico ci dice che in effetti i dispositivi mobile e in particolare gli smartphone corrono talmente veloci, che stargli dietro è quasi impossibile. Ogni mese i modelli che vengono lanciati dai marchi di telefonia sono moltissimi, ognuno promette di rendere soddisfatto chiunque lo sceglierà. Le aziende che si danno battaglia sono veramente molte e per alcune non sono mancati degli scivoloni.

I grandi marchi come Samsung e Apple hanno ormai capito da molto tempo che ci sono molti concorrenti sul mercato e tutti puntano a prendersi il primato tra i top di gamma nel settore. Certo non è affatto semplice superare questi due colossi, ma c’è chi sta combattendo questa sorta di “battaglia” puntando su alcune caratteristiche dei suoi prodotti piuttosto che su altre.

Stiamo parlando di Xiaomi, che ormai da qualche anno è presente sul mercato. È entrata e si è fatta conoscere per i suoi dispositivi a buon mercato, che non peccavano di certo di qualità e con il tempo ha espanso i suoi tentacoli fino ad arrivare alla soglia dei top di gamma.

I suoi punti di forza? Sicuramente la tecnologia utilizzata, che risulta sempre essere tra le migliori del mercato. Senza considerare la vasta scelta che Xiaomi e i marchi secondari della stessa casa, offrono al loro pubblico di consumatori in continua crescita.

Un Android completamente nuovo

Al momento lasciamo da parte Apple, che come tutti sappiamo, utilizza una tecnologia completamente differente e che quindi difficilmente si può paragonare agli Android, soffermiamoci su quest’ultimi. I cellulari Android sono tra i più venduti del mercato, giocoforza lo fa, l’ampia scelta che viene data al consumatore. Android è in continua evoluzione e con lui anche gli smartphone che si avvalgono di tale tecnologia.

Nell’ultima settimana Qualcomm ha rivelato il suo nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 che si impone nel mondo smartphone per via del suo desiderio di portare i dispositivi su un livello di prestazione completamente differente rispetto a quello attuale. Questo nuovo processore verrà utilizzato per la prima volta da un modello Xiaomi.

Nuovo Xiaomi 14

Xiaomi batte Samsung e tutti gli altri sul tempo e pensa al suo Xiaomi 14 che utilizzerà questo nuovo processore, dando del filo da torcere a tutte le sue concorrenti. In questo modo l’azienda cinese è riuscita a porsi davanti a Samsung, ma anche Oppo e Sony, che sono i suoi maggiori concorrenti in termini tecnologici.

Ovviamente il nuovo processore non è l’unico elemento che fa grande questo dispositivo, che utilizzerà chipset Qualcomm e si presenterà migliora nel comparto fotografia e del display. I consumatori fremono, ma l’attesa è terminata.