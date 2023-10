Pulizia cuffie, se lo fai nella maniera sbagliata le distruggi in un mese I Apple ti spiega come farlo bene

Le cuffie, collegate, ad esempio, agli smartphone, consentono di poter ascoltare i propri brani musicali preferiti in tutta tranquillità.

Ovviamente, non è il solo utilizzo che se ne fa. Sono molti, infatti, gli utenti che le utilizzano per effettuare chiamate e videochiamate, ma anche per visionare film e serie tv. Insomma, gli utilizzi sono molteplici. E nonostante vengano utilizzate spesso, si commettono degli errori madornali che portano alla loro distruzione in brevissimo tempo.

L’errore più comune ed anche più fatale è riscontrabile nella loro pulizia. Sì, avete capito benissimo. Tantissimi utenti che sono in possesso di questi piccolissimi gadget, non sanno, innanzitutto, che hanno bisogno di una pulizia accurata. E, poi, di conseguenza, non sanno neanche come metterla in pratica. Quelli che, invece, le puliscono, sbagliano.

C’é ancora tanto da imparare quando si parla di dispositivi elettronici, accessori ed elettrodomestici. Non parliamo soltanto del loro funzionamento, delle loro funzionalità che, giorno dopo giorno, li rendono sempre più performanti. Parliamo anche e soprattutto di quella che è la loro manutenzione e della loro pulizia.

Senza questi due aspetti fondamentali, nessun dispositivo potrebbe durare molto tempo. Come ben sapete, col passare del tempo, su questi gadget, le cuffie, si va ad accumulare polvere, sporco, cerume. E bisogna assolutamente pulirli. Purtroppo, però, si fa nel modo sbagliato. In questo caso specifico, però, si è mossa addirittura Apple per consigliare cosa fare e quali sono le procedure da evitare.

Pulizia cuffie: ecco cosa fare e cosa non fare!

Iniziamo subito dalle cose da non fare assolutamente. Ovviamente, non bisogna metterle sotto l’acqua corrente. Se questo consiglio potrebbe sembrare strano, vi diciamo subito che non lo è assolutamente. Sì, perché sono molti gli utenti che lo fanno! Se li usati per correre all’aria aperta, sappiate che dovrete eliminare qualsiasi traccia di sudore con un panno in microfibra.

Evitate oggetti appuntiti per la pulizia per non causare danni. Nel caso degli AirPods, ad esempio, Apple invita ad asciugare la loro custodia ponendola sotto sopra. Passiamo adesso alle cose da fare. Quando volete pulire le vostre cuffie, utilizzate un panno in microfibra e un cotton fioc. Se, poi, avete intenzione di lavarle, basta un panno leggermente inumidito.

Poi, ovviamente, bisognerà asciugarle con un panno asciutto. Se volete procedere a disinfettarle, poi, potrete utilizzare un panno con alcol isopropilico, ma fate sempre attenzione ad asciugarle con uno asciutto. Altoparlanti e microfoni vanno puliti con il cotton fioc ed in maniera delicata. Seguendo questi consigli della Società di Cupertino, le vostre cuffie dureranno molto, ma molto di più!