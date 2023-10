Nuove specie, scoperta misteriosa creatura metà pesce metà scimmia I È spaventosa: tutta la verità

Una nuova scoperta, in un museo americano, potrebbe rivoluzionare la biologia animale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Una sorta di ‘sirena‘ che sembra in parte pesce, in parte scimmia e persino rettile è stata analizzata dagli scienziati, cercando di scoprire di quale specie si tratti. Non ci stiamo infatti riferendo a un esemplare vivente, ma ad un animale impagliato, portato dal Giappone da un marinaio americano e donato al Museo di Springfield, in Ohio, ancora nel 1906.

La mummia si presenta con un aspetto certamente inconsueto: denti sporgenti, zanne fuori misura, una metà a forma di pesce e uno strato di peluria grigia. Un classico dei segreti horror del museo locale, capace di attirare l’attenzione di migliaia di turisti.

La cosiddetta ‘sirena’ è stata ora sottoposta a raggi X e analizzata dall’interno, cercando di capire di che cosa si tratti. Secondo un radiologo della locale Università del Kentucky, di nome Joseph Cress, l’animale “sembra essere una fusione di almeno tre differenti specie“.

C’è infatti innanzitutto la testa e il torace di una scimmia, mentre le zampe sembrano provenire da un alligatore o una lucertola di grandi dimensioni. E vi è infine la coda; la pinna di un pesce, va da sé, ma non è chiaro da quale anfibio provenga.

La creatura infatti è stata descritta come una sorta di Frankenstein del mondo animale, una creazione certo inconsueta. Non è infatti ancora chiara la provenienza delle diverse parti della creatura.

Le origini della bizzarra creatura, un falso d’autore

Secondo Natalie Fritz, un esperto storico di questo genere di creature ‘inventate’, è una cosiddetta ‘sirena di Fji‘, una creatura falsa popolarizzata da P. T. Barnum. Ebbene sì, ci stiamo riferendo al famoso barnum padre del circo moderno, una figura fondamentale nel campo dello spettacolo americano. Fu Barnum a popolarizzare questo genere di creature impagliate, all’interno delle esibizioni dei circhi americani di inizio novecento.

Nel caso in questione sembra che la mummia risalga al 1870; i prossimi studi si concentreranno sulla parte della scimmia, onde comprende come sia composta all’interno, se è davvero vuota o se hanno conservato gli organi della malcapitata scimmia originaria.

In Giappone le sirene, quale creatura mitologica, sono famose quanto in Europa; secondo una diffusa diceria assaggiare la loro carne garantirebbe l’immortalità. C’è persino un tempio, ad Asakuchi, dove il manufatto di una sirena è oggetto di adorazione.