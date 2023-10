Frigorifero, lo stai riempiendo di alimenti che non dovresti metterci I Li rovini in poche ore

Cosa assolutamente non mettere mai in frigorifero? Vi sono alcuni alimenti insospettabili nella lista dei ‘vietati’.

Cosa mettere in frigorifero? E cosa invece assolutamente non inserirci? Una questione assai vecchia, ma non di meno sempre di attualità. Vi sono infatti cibi – come il miele o il caffè – che non andrebbero inseriti in frigorifero, ma che molti inseriscono comunque. E allo stesso modo vi sono alimenti che la maggior parte delle persone preferisce tenere fuori, nella dispensa e sul tavolo.

E’ questo il caso dei condimenti da tavolo: maionese, ketchup, salse e salsine di ogni genere. Per non citare i sottaceti e i diversi condimenti, per l’appunto, ‘da tavolo’. Delizie capaci di insaporire qualsiasi pasto; eppure da maneggiare (e conservare) con attenzione.

Sembra incredibile, ma molti li tengono sul tavolo o sul ripiano della dispensa, in attesa di essere utilizzati per il prossimo pasto. Eppure anche le salse e i condimenti marciscono e deperiscono, è pertanto fondamentale tenerli in frigorifero, onde conservarne la piena freschezza.

Ma l’equivoco scorre molto più in profondità, rappresenta un equivoco molto più ampio.. Infatti non solo i condimenti usati andrebbero conservati nel frigorifero, ma a voler essere rigorosi al cento per cento anche le salse e i condimenti appena comperati. Ebbene sì, la maggior parte dei produttori consiglia di mettere in frigorifero anche la classica bottiglia di salsa pariglia appena comperata e mai aperta. Il fatto che sia sigillato non rappresenta una perfetta assicurazione che non debba essere conservato adeguatamente.

Cosa conservare e cosa no in frigorifero, una breve guida

Ma cosa allora non mettere mai in frigorifero? Il pane è il primo elemento che diventa rapidamente stantio se posto nel frigorifero, non ha senso sottrarre spazio a frutta e verdura. Per quanto concerne i pomodori, metterli nel frigorifero ne cancellerà presto il sapore, rendendoli per altro sgradevolmente umidicci.

La marmellata contiene – di solito – ampie quantità di zucchero, pertanto non dovrebbe marcire con rapidità; per qualche giorno è una buona idea non porla in frigorifero, specie se già affollato.

Le patate, infine, se poste in frigorifero facilmente germogliano radici e perdono qualità nutritive; andrebbero conservate al buio, in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Infine vi è il caso delle banane; essendo un frutto tropicale non hanno protezione contro il freddo, pertanto se poste nel frigorifero marciscono con terrificante rapidità, divenendo presto nero e immangiabili.