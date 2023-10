Conti correnti, perché li stanno chiudendo a migliaia di italiani I Non ti avvertono nemmeno

Ecco il motivo per cui stanno chiudendo il conto corrente a moltissimi italiani. Nessuno avverte e non vi è alcun obbligo in tal senso.

L’economia italiana versa in una situazione di grandissima incertezza. Un periodo molto difficile per tutti i cittadini e soprattutto per tutti coloro che decidono di affidare alle banca il loro denaro, che si tratta di risparmio, ovvero dell’accredito periodico dello stipendio o dei compensi per i propri lavori. Le voci che circolano negli ultimi mesi in merito alle banche non sono certi incoraggianti, anche se spesso esagerate.

Sono molti coloro che si dicono preoccupati per le sorti del loro denaro. Tra le truffe messe in atto dai furbetti e le banche che sembrano fare un po’ come voglio, il cittadino teme il peggio per il proprio denaro. La novità è che di punto in bianco si può scoprire che il proprio conto è chiuso, senza un apparente motivazione.

Le banche non hanno solo il compito di rendere semplice da gestire il proprio denaro, ma anche di vigilare affinché tutte le operazioni avvengano nel rispetto delle leggi imposte dallo stato e della correttezza nei confronti del mercato. E se questo non avviene? È possibile che la stessa banca intraprenda un’operazione sanzionatoria nei confronti del cittadino.

Quindi nel caso in ci si trovi con il proprio conto chiuso senza maggiori spiegazioni, forse si dovrebbe interrogare su quello che è o è stato il suo comportamento.

Quando e chi può chiudere o bloccare un conto d’ufficio

Ad intervenire in maniera diretta sul conto corrente possono essere le banche a seguito di una notifica da parte dell’Autorità Giudiziaria. In genere il conto viene bloccato se si verifica in una serie di condizioni che si rivelano indispensabili per procedere con il blocco del conto e di tutte le cifre che sono già presenti sul conto e quelle che poi confluiranno sul conto.

A tal proposito ricordiamo che, nel caso in cui sul conto corrente confluiscano somme relative a pensioni da lavoro o stipendi, la cifra può essere pignorata al 100%, prevedendo il blocco del conto. Ma se quest’ultimo è cointestato all’allora l’importo presente e quello che confluiranno sul contro, potranno essere pignorate direttamente dal conto corrente solo per un importo pari al 50%.

I motivi per cui le banche bloccano i conti

Ci se la prende con le banche, ma in realtà non sono i lori uffici non possono certo agire in loro piena autonomia. Il blocco del conto corrente avviene per svariati motivi. Innanzitutto nel caso in cui questo sia scoperto, ovvero a saldo non siano presenti nemmeno i soldi per il pagamento dei costi di gestione. Allo stesso modo, il conto può essere fermato, almeno temporaneamente se si suppone che si stia compiendo delle azioni di riciclaggio. In tal caso, per far partire il controllo è sufficiente anche dei movimenti di denaro anomali.

Tanto per i privati quanto per le imprese è possibile che avvenga un blocco per debiti, con pignoramento dell’importo presente o di quelli che dovranno arrivare sul conto in seguito a bonifici. Anche nel caso in cui si abbia delle situazioni debitorie con il Fisco è possile che il conto venga bloccato. Infine alla morte del titolare ogni rapporto bancario viene bloccato.