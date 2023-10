Caldaie, multe clamorose: ti controllano in casa e paghi 3.000€ I Solo un decimo degli italiani si salva

Le caldaie, soprattutto durante la stagione invernale, rivestono un ruolo fondamentale nell’economia delle abitazioni italiane.

Sì, perché se da un lato consentono di riscaldare gli ambienti delle abitazioni, donando tepore a quanti vivono al loro interno, grazie alla produzione dell’acqua calda che passa nei termosifoni, dall’altro, risultano essere una vera e propria batosta economica a causa dei loro consumi energetici. Si può dire che sono tra i dispositivi più energivori in assoluto.

Certo, ci sono dei trucchetti che riguardano la regolazione della temperatura sia dell’acqua sanitaria che dell’acqua dei riscaldamenti. E ci sono anche quelli che riguardano la regolazione della temperatura con i termostati sui termosifoni. Questi, infatti, giocano un ruolo fondamentale per fa sì che si possa raggiungere l’obiettivo del risparmio.

Ma ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo è qualcosa di diverso. In realtà, si parla sempre di risparmio, ma non ottenuto grazie a questi trucchetti. Parliamo della possibilità di risparmiare, da parte di tutte le famiglie italiane, il pagamento di multe salatissime che arrivano all’incirca ai 3 mila euro. Sarebbero una vera e propria batosta, non credete?

Eppure, ci sono già molti cittadini che hanno sperimentato questa bruttissima esperienza sulla loro pelle. Ed altri ancora sono a serio rischio di incappare nella stessa, identica problematica. Insomma, si tratta di una brutta, anzi bruttissima gatta da pelare. Per questo motivo, abbiamo deciso di mettervi in guardia per far sì che possiate evitare di pagare questa multa.

Caldaie: ecco la multa in caso di controlli; è una mazzata tra capo e collo!

Come abbiamo accennato già in precedenza, è prevista una multa di ben 3 mila euro. E’ una cifra da capogiro, soprattutto in relazione al periodo buio che si sta vivendo negli ultimi anni. La crisi che dura da troppo tempo si fa sentire e le famiglie italiane non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Sono costrette a dar fondo a quelli che sono i risparmi contenuti sui loro conti correnti.

E, forse, è proprio per questo motivo che si commette l’errore che porta alla multa. Dovete sapere che le caldaie all’interno delle abitazioni devono essere sottoposte a controllo e manutenzione periodica. E ciò non può essere ignorato poiché ne va del loro funzionamento, della loro efficienza e, soprattutto, della sicurezza di chi vive all’interno delle abitazioni.

Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 192 del 19 agosto 2005, bisogna procedere al controllo ed alla manutenzione periodica della caldaia. In caso di mancata manutenzione, si corre il rischio di vedersi comminata una multa che va dai 500 euro fino ai 3000 euro. Ovviamente, questo onere spetta al proprietario di casa o agli inquilini con regolare contratto di fitto.