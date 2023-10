Alcol, ecco cosa succede al tuo corpo quando smetti di bere I Benefici già da questo momento

Cosa succede al tuo corpo quando smetti di bere alcool. I benefici si possono notare fin da questo momento, per questo motivo dovresti proprio prendere questa decisione.

Ma l’alcool fa male veramente? Ovviamente tutto può far male nel caso in cui non lo si consumi nella maniera corretta. L’alcool in particolare rientra tra quelli che sono i prodotti maggiormente dannosi per l’organismo.

Quando si consumano quantità elevate di alcol i processi dell’organismo iniziano a cambiare e questo potrebbe portare anche delle problematiche non di poco conto per il nostro organismo. Proprio per questo motivo, in America è stato pensato di indire il mese senza alcol per scoprire questo che effetti ha sul corpo.

Se si beve con moderazione e non in maniera quotidiana, ovviamente non c’è nulla di male, diverso è il discorso nel caso in cui ci si abitui a consumare alcolici anche in maniera quotidiana. Sembra che rinunciando all’alcol si possano ottenere una serie di benefici, un cambio che già dalle prime ore appare veramente radicale.

Ecco allora cosa si ottiene riducendo il consumo di alcool e quanto tempo ci vuole prima che il nostro fisico possa veramente ottenere dei benefici? Di seguito tutte le risposte.

I primi benefici in un lasso di tempo molto breve

Inaspettatamente è possibile ottenere dei benefici dal mancato consumo di alcol già a partire dai primi 10 minuti di astinenza. Dopo soli pochissimi minuti sarà possibile notare un netto miglioramento dell’umore. Ci vuole circa un’ora affinché l’alcool inizi a lasciare il sangue, migliorando l’equilibrio. Gli effetti benefici tendono con il tempo ad aumentare. Le tossine dell’alcol vengono eliminate dopo 2 o 3 giorni e occorre circa una settimana per dei movimenti intestinali più regolari.

Semplice immaginare che solo dopo almeno 30 giorni è possibile notare i veri benefici dell’astinenza dall’alcol.

Cosa si ottiene smettendo di consumare alcool

Il primo grande beneficio di cui si può godere smettendo di consumare alcool è un netto miglioramento dell’umore, esattamente come quello che si ottiene per quello che riguarda la memoria. Assumere una quantità eccessiva di alcol danneggia la memoria a breve termine, creando un sorta di back out.

Ma quello che in molti non sanno è che non consumare alcool rende belli. Infatti la pelle una volta smaltito l’alcol torna finalmente ad idratarsi, rallentando il processo di invecchiamento a cui va incontro velocemente, chi consuma quotidianamente alcol. Si diminuisce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, si riesce a contrastare il sovrappeso e si riesce a migliorare la qualità del proprio sonno. Infine, ma non perchè sia meno importante smettere con il consumo di alcool aiuta a contrastare l’insorgere di tumori.