Disney+, l’offerta sta per terminare: ti restano pochissimi giorni prima del grande aumento

Le brutte notizie non finiscono mai di arrivare e questa volta hanno come protagonista la piattaforma on demand Disney+.

E c’é anche una data in cui queste notizie potranno essere toccate con mano. Si parla, infatti del prossimo 1° novembre. Mancano, quindi, davvero pochissimi giorni per avere questa sgraditissima sorpresa. Non ci saranno differenze tra utenti nel mondo. Che risiedano in Canada, piuttosto che in Francia o in Italia e in tutta Europa, tutti avranno questa sgraditissima sorpresa.

Certo, in realtà non si potrebbe neanche parlare di una sorpresa, dato che l’azienda stessa lo aveva annunciato. E questo annuncio è stato dato all’incirca un anno fa. Come ben sapete, i contenuti presenti all’interno di questa piattaforma sono numerosissimi. E sono tutti fruibili previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale.

L’azienda permette anche la condivisione dell’account tra quattro utenti diversi. Si tratta di qualcosa di davvero conveniente per tutti. Possiamo dire che sia una tra le pochissime che ancora permette di farlo. Basti pensare a ciò che è successo con Netflix. E’ stata vietata la condivisione degli account con persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

E, inoltre, è stato creato un nuovo piano di abbonamento base con pubblicità. Ora, però, le cose stanno cambiando anche su Disney+, non sarà più come prima e sta per scadere anche la promozione di tre mesi che ha fatto sognare un po’ tutti i suoi utenti. Ricordate che il costo dell’abbonamento in promozione era di 1,99 euro al mese? Ecco, dimenticatelo.

Dal 1° novembre cambia tutto su Disney+: novità ed aumenti in arrivo.

Ebbene sì, sarà una vera e propria mazzata per tutti, non solo per i nuovi abbonati. Bensì anche gli utenti che avevano già in essere un contratto, vedranno aumentarsi il costo del proprio abbonamento dalla prima fatturazione utile dopo il prossimo 6 dicembre. Ma andiamo per gradi. Abbiamo detto che sarà il mese di novembre a segnare il grande cambiamento.

Innanzitutto, dovete sapere che avrete diverse opzioni di abbonamento. Arriva, infatti, anche qui il piano standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese e potranno collegarsi soltanto due dispositivi in contemporanea. Al piano standard con pubblicità, farà eco il piano standard senza pubblicità. Il costo è di 8,99 euro al mese o 89,90 euro mensili.

Anche in questo caso, i dispositivi collegabili in contemporanea saranno soltanto due. E, poi, infine, ci sarà il Piano Premium. Costerà 11,90 euro al mese o 119,00 euro all’anno. Si tratta di quello più completo. Saranno quattro i dispositivi collegabili in contemporanea e sarà permessa anche la visione offline. In più, solo con questo piano, gli utenti potranno visionare contenuti in 4K, HDR e con audio rbDolby Atmos.