Unicredit e Intesa Sanpaolo: quale banca è più conveniente? Brutta notizia per tanti italiani

L’argomento “Banche” è un tema davvero scottante, soprattutto in quest’ultimo periodo di crisi economica e sociale che dura da troppo tempo.

Si cerca, così, di scegliere la migliore tra le tante che sono presenti nel nostro Paese. Come ben sapete, però, i due Istituti di Credito italiani maggiori sono Intesa Sanpaolo ed Unicredit. Certo, non sono esenti da critiche, visti i loro piani aziendali, molto simili a quelli delle altre banche e che sono volti alla chiusura indiscriminata di filiali fisiche e sportelli Bancomat.

E’ una situazione generalizzata che vede penalizzati e non poco tutti quei risparmiatori che sono ancora affezionati al contante e che non riescono a sposare la tecnologia ed i servizi digitali messi a disposizione dalle Banche. Questi utenti sono costretti a percorrere numerosi chilometri per trovare uno sportello Bancomat ancora aperto.

E molto spesso devono pagare delle commissioni altissime perché non si tratta di sportelli del circuito della propria banca. Ma questo è un altro discorso. ciò su cui vogliamo focalizzare l’attenzione è quale scegliere tra i primi due Istituti di credito italiani. E lo faremo comparando conti, carte e condizioni offerti da entrambi. prestate la massima attenzione!

Intesa Sanpaolo o Unicredit? Ecco quale scegliere tra i due!

Ovviamente, bisogna partire dal presupposte che non si può decidere quale sia il migliore tra i due in maniera generalizzata. Bisogna ponderare tutte le loro caratteristiche ed i loro servizi offerti in modo da poter scegliere al meglio in base alle proprie esigenze. Per quanto riguarda i conti correnti, Intesa Sanpaolo offre un conto corrente gratuito ma con limitazioni.

Poi ci sono i conti XME. La versione standard è per gli adulti ed ora c’é un’offerta per i clienti under 35 che non pagheranno il canone mensile ed avranno bonifici ed operazioni gratuite. E, poi, c’é la versione Up! che è rivolta ai ragazzi fino ai 18 anni. Anche Unicredit ha un conto che non prevede alcuna spesa, il My Genius Green, che si può anche aprire online.

Per quanto riguarda, poi, le carte, dovete sapere che entrambi gli istituti di credito in esame, offrono una enorme quantità di carte che differiscono per tipologie e costi. Abbiamo carte di credito e carte di debito, ma anche carte prepagate con Iban. In questo caso, vi consigliamo di tenere conto delle vostre esigenze nella scelta della carta adatta a voi.

Scegliere Intesa Sanpaolo significa avere un ecosistema di conti e carte molto, ma molto variegato, facilmente gestibile dall’App Mobile e dal servizio di Home Banking offerto dall’azienda. Mentre, scegliere Unicredit vuol dire aver bisogno di prodotti semplici ed economicamente molto convenienti. Anche in questo caso l’offerta è vasta. Infine, c’é da dire che parliamo di due banche molto solide. Per cui, la scelta va ponderata in base alle proprie esigenze.