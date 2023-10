Lavatrice, le lavandaie esperte ci mettono dentro una bustina di tè I Il risultato è strabiliante

Come utilizzare al meglio la lavatrice di casa? Scopriamo un utile trucco alla portata di tutti, anche dei più poveri, per migliorare i cicli di lavaggio.

Come migliorare la gestione della casa? Spesso i risultati migliori provengono da prodotti casalinghi, insospettabili nella propria efficacia. E’ senza dubbio questo il caso della lavatrice, la cui gestione, spesso efficace, può essere però migliorata con l’applicazione di prodotti fai-da-te, capaci di trasformare un buon bucato in un lavaggio eccellente. Scopriamone un semplice esempio.

In questo caso ci riferiamo a una sostanza utilizzata davvero un po’ da tutti; cioè il tè. Specificatamente il tè in bustina. Si tratta d un drink immancabile nelle case degli italiani, secondo solo al caffè; chiunque, anche coloro che sono meno appassionati della bevanda, avranno una bustina ficcata in un cassetto, in una credenza, in una qualsiasi mensola.

Solitamente il tè viene utilizzato quando si prepara la propria colazione; accanto a un paio di biscotti è un ottimo modo per iniziare la giornata. Oppure come bevanda per riscaldare le proprie stanche membra, per corroborarsi durante le lunghe giornate autunnali e invernali.

Le varianti più diffuse del tè sono quello verde e nero; però in generale tutti conoscono anche l’english breakfast, il té standard in bustina utilizzato da tutti. Nel caso però in questione il tè in bustina può avere anche altri, meno ortodossi, scopi. A che cosa ci riferiamo?

Ebbene sì, il tè può anche essere utilizzato nella lavatrice, quale naturale aroma. Vediamo, passo per passo, la procedura; tutt’altro che complicata, anzi.

Come utilizzare le bustine da té nella lavatrice

Nel caso odierno l’utilizzo va considerato nel contesto di un uso continuo e massiccio della lavatrice, al cui interno i capi perdono lucentezza e appaiono, specie se di colore scuro, sempre più spenti, sempre più tristi e scoloriti.

E proprio il tè giunge in soccorso, può rappresentare un ausilio insperato; un soccorso notevole, da utilizzare al proprio meglio. La procedura prevede di mettere a scaldare una pentola d’acqua nella quale poi inserire la bustina; occorre poi miscelarvi aceto di mele. Successivamente i vestiti vengono inseriti all’interno e lasciati ad ammollo per qualche minuto.

Noterete presto che avranno riacquistato la propria naturale lucentezza, oltre ad avere un profumo certo più piacevole. E il tutto grazie a un po’ di tè e di aceto.