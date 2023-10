Caro bollette, il trucco della casalinga “facile e veloce” per isolare le finestre I Addio spifferi

Contro il caro bollette ti spieghiamo il metodo facile e veloce che ha ideato una casalinga, sembra proprio che sia efficace.



Le casalinghe ne sanno proprio una più del diavolo, in fondo sono loro l’angelo del focolare e loro è la parte maggiore del difficilissimo compito di far quadrare i conti a fine mese. Insomma se volete qualche piccolo segreto per risparmiare saranno per voi dei veri e propri guru.

Il caro bolletta colpisce ognuno di noi senza distinzione alcuna, ci impone di pensare e di ingegnarci il più possibile per avere un buon risparmio. L’inverno è alle porte e come tutti sappiamo si tratta del periodo dell’anno in cui le bollette schizzano alle stelle. Quale miglior momento per imparare qualche trucchetto.

Spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma è il nostro stesso comportamento e qualche piccolo accorgimento che non adottiamo, ci portano ad avere il conto più salato a fine mese. Senza citare poi i piccoli difetti delle nostre abitazioni.

Quando si vive in un appartamento piuttosto datato si rischia che gli infissi non siano più adatti a trattenere il calore, questo cosa vuol dire? Una spesa maggiore per il riscaldamento. Ma c’è un segreto…

Efficienza e ristrutturazioni

Il risparmio in bolletta dipende innanzitutto dalla struttura del nostro immobile. Questo è il motivo principale per cui negli scorsi anni e ancora oggi il nostro governo ha deciso di mettere a disposizione dei suoi cittadini una serie di bonus di incentivi volti a sovvenzionare i lavori di efficientamento dell’immobile.

Eventuali ristrutturazioni e lavori che vengono decisi dai proprietari degli immobili devono prevedere un miglioramento in termini classe energetica dell’immobile. Provvedimenti questi volti non solo a contrastare il caro bolletta, ma anche e soprattutto a tutelare l’ambiente riducendo di netto le emissioni inquinanti che sono spesso determinate da un cattivo funzionamento degli apparecchi.

Il rimedio della casalinga

Ma veniamo al rimedio della nostra casalinga. Tutto quello che serve sono dei fogli di pluriball, potrai acquistarli ovvero conservare quello degli involucri delle confezioni.

Sarebbe sufficiente attaccare i fogli di pluriball vicino ai vetri delle finestre, con le bolle d’aria rivolte verso il vetro in modo che aderiscano perfettamente. Sembra che lo strato di pluriball sarebbero in grado di trattenere il calore in casa ed evitare che si disperda. Ovviamente il rimedio non impedisce alla luce di entrare, quindi nessun rincaro per la corrente elettrica. Semplice, veloce ed economico.