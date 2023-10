Bonus Caldaia, istruzioni per l’uso: fallo adesso I Non paghi nulla e risparmi in bolletta

Bonus caldaia ecco come funzionano gli incentivi per poter installare il nuovo apparecchio e risparmiare sulla bolletta.



Le vecchie caldaie sono tra i maggiori colpevoli di una bolletta che arriva alle stelle. Lo stesso vale per una caldaia con un funzionamento obsoleto o che non viene sottoposta alla regolare manutenzione a cui si è per legge obbligati. Attualmente le migliori caldaie in termini di efficienza e di efficacia sono quelle a condensazione.

Negli ultimi mesi si sta diffondendo la notizia che ben presto anche la caldaia a condensazione tra qualche anno andrà in pensione. Un passaggio di testimone con moderni apparecchi che verranno alimentati con gas naturali a basso livello di emissione.

Attualmente le caldaie a condensazione sono le migliori proposte del mercato. L’unico difetto di questi apparecchi a tutti gli effetti è un costo iniziale, per l’acquisto e l’installazione maggiore rispetto alle vecchie caldaie, a fronte però di un risparmio maggiore in bolletta tutti i mesi.

Nostri cari consumatori, però per voi non mancano le buone notizie. Il cambio della caldaia rientra in una serie di opere che è possibile fare all’interno della propria abitazione per il suo efficientamento. Per permettere al maggior numero possibile di persone a provvedere a lavori di miglioramento del proprio immobile, il governo ha pensato a una serie di incentivi, i così detti Bonus caldaia.

Bonus caldaia chi può richiederlo quali sono i requisiti di cui essere in possesso

Possono richiedere il così detto bonus caldaia i proprietari degli immobili, coloro che godono di un diritto reale di usufrutto, gli amministratori di condominio e gli affittuari. Ovviamente per poter procedere con la domanda è indispensabile avere i requisiti minimi per procedere con la richiesta del bonus.

Per poter richiedere il bonus caldaia innanzitutto è indispensabile che sia già presente un sistema di riscaldamento, anche se non attivo. Inoltre l’implementazione che avviene grazie al lavoro di ristrutturazione e con l’installazione della nuova caldaia deve permettere all’immobile di avere un miglioramento in termini di classi energetiche.

In cosa consiste il bonus

Il bonus caldaia può essere richiesto entro e non oltre 90 giorni dal completamento dei lavori. I pagamenti devono essere fatti con metodi tracciabili e la domanda può essere inoltrata tramite CAF o patronato.

Si tratta di un incentivo che rientra nel gruppo degli ecobonus e permette di accedere all’ottenimento del 50% del lavoro effettuato, sotto forma di detrazione. Le domande possono essere inviate entro il 31 dicembre 2024, non ci sono limiti di ISEE e attualmente non è chiaro se verrà rinnovato o modificato in seguito all’introduzione di nuove tecnologie.