WhatsApp, i messaggi si autodistruggono: finalmente mandi gli audio che vuoi I Non hai nulla da temere

Diciamoci la verità, un messaggio che si autodistrugge è il sogno degli utenti che utilizzano la piattaforma di messaggistica WhatsApp.

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che una funzionalità del genere è stata richiesta a gran voce da tutti. E gli sviluppatori hanno accolto tale desiderio ed ora è, finalmente, realtà. Certo, potreste dire che i messaggi effimeri già esistono. Ma per quanto riguarda i vocali, non c’era qualcosa simile a ciò di cui vogliamo parlarvi.

Di aggiornamenti fantastici ne è piena la piattaforma di messaggistica di Meta. Soprattutto nell’ultimo anno ne sono arrivati davvero tantissimi. Molti hanno portato in dote delle nuove funzionalità fantastiche. Parliamo, ad esempio, della funzione che consente di condividere il proprio schermo durante una videochiamata in atto.

Ma, di grande rilevanza, c’é anche la possibilità di “chiudere a chiave le chat” di cui non si vuole far sapere nulla. Possono essere sbloccate solo tramite accesso biometrico. Ed altre ancora sono in fase di test nelle versioni beta della piattaforma. WhatsApp. però, è anche tutela della privacy. Anzi, possiamo dire che è una delle piattaforme che tiene di più a questo aspetto.

Pensiamo alla crittografia end to end. Ed ora, propria in chiave “maggiore tutela privacy“, arriva questa nuovissima funzionalità che riguarda i vocali di WhatsApp e tutti gli utenti che, giorno dopo giorno, frequentano la piattaforma e comunicano soltanto in questo modo. Vediamola insieme e scopriamo come poterla attivare.

La nuova funzionalità farà in modo che i messaggi vocali si autodistruggano!

E’ una bella notizia per tutti gli utenti, ma lo è, in particolar modo, per tutti quelli che si avvalgono, per comunicare, solo di questa tipologia di messaggi. Molti di questi utenti, però, una volta che il messaggio era stato ascoltato dal destinatario, si precipitavano a cancellarlo, in modo che questo non poteva essere più ascoltato.

Grazie a questa funzionalità, però, non dovranno più preoccuparsi. Sì, perché oltre a cancellarsi in tutta autonomia, i messaggi vocali non potranno essere nemmeno salvati e né, tantomeno, condivisi. Sì, avete capito benissimo. Sarà un cambiamento storico, una svolta epocale nel modo di intendere le conversazioni e offrirà un pizzico di privacy in più.

C’é solo un unico neo a riguardo. Al momento, questa nuova funzionalità non è per tutti gli utenti. Sì, perché è stata scovata soltanto all’interno delle versioni beta per Android ed iOS e non c’é nessun indizio che riguarda il suo arrivo. In pratica, non si sa quando sarà fruibile da tutti. Quel che è certo è che, per utilizzarla, bisognerà attendere ancora un po’.