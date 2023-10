Televisione, il segreto dei tecnici: modifica queste impostazioni e i consumi in bolletta crollano

Secondo degli studi molto recenti, gli utenti trascorrono, in media, circa quattro ore e mezza al giorno dinanzi al proprio televisore.

Di solito, si approfitta dei servigi di questo apparecchio per trascorrere del tempo in totale relax visionando uno dei contenuti offerti o dai palinsesti televisivi o dalle piattaforme che offrono contenuti on demand. E di queste ultime ne esistono tantissime. Grazie ad esse, gli utenti mettono in atto delle vere e proprie maratone televisive.

Sono capaci di divorarsi intere serie TV in una sola giornata. Purtroppo, però, anche questi apparecchi sono energivori e finiscono, così, con l’incidere e non poco sulle bollette della fornitura di energia elettrica. Di questi tempi, come ben sapete, sarebbe sempre ottima norma, puntare al risparmio dato che i costi energetici dono aumentati.

E lo hanno fatto in questo trimestre autunnale. Inoltre, sono previsti nuovi rincari dovuti al conflitto in Medio Oriente che sta causando tantissime vittime innocenti. Pensate che dovremmo arrivare aumenti intono al 19%. È qualcosa da fare rabbrividire. Ma, niente paura. Si, perché anche per quanto riguarda gli apparecchi televisivi presenti in casa, c’è un modo per ottenere il risparmio.

C’è un metodo conosciuto soltanto dai tecnici che sarà in grado di abbassare di molto i costi in bolletta. Ovviamente, si otterrà questo fantastico risultato solo grazie all’abbattimento dei consumi. Vediamo, allora, insieme di quale metodologia si tratta e, soprattutto, cosa bisogna fare per metterlo in pratica ed in che modo!

Il metodo infallibile dei tecnici vi aiuterà ad alleggerire la bolletta!

In realtà, non si tratta di un solo trucchetto, ma di ben tre. E sono tutti funzionali e funzionanti al massimo. Pensate che il consumo in bolletta dei televisori si attesta all’8% del totale. Non è affatto una percentuale bassa, anzi. Innanzitutto, dovete sapere che questi dispositivi tanto cari, hanno un consumo anche quando sono spenti.

O meglio, consumano anche quando sono in stand-by. Per tale motivo, sarebbe meglio spegnerli, staccare la spina dalla presa di corrente e, al massimo, attaccare la spina ad una presa multifunzione con interruttore. In questo modo, vi basterà premere il pulsante e il televisore sarà completamente spento. Passiamo al secondo trucchetto.

I tecnici consigliano di attivare la modalità Risparmio energetico. Questa andrà a regolare sia l’illuminazione che il consumo del Tv in possesso. L’ultimo consiglio dei tecnici riguarda l’acquisto di un nuovo dispositivo. Bisognerebbe propendere per device in classe energetica alta. Infine, ricordatevi che più un televisore ha uno schermo grande, più alti sono i consumi!