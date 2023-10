Samsung battuto sul prezzo e sulla fotocamera dal rivale OnePlus I Il miglior pieghevole è questo

Il 2023 si è rivelato un anno davvero ricco di presentazioni e lanci di smartphone davvero pazzeschi, dalle funzionalità strabilianti.

E lo stesso possiamo dire circa le performance. Parliamo, ad esempio, della serie Samsung S23 che ha inaugurato la battaglia a suon di dispositivi tra le aziende produttrici. Ma non ci sono soltanto questi. La stessa Samsung ha presentato altri device, tra i quali spiccano quelli che l’hanno portata in vetta alle classifiche mondiali.

Parliamo dei nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip 5 e dei Samsung Galaxy Z Fold 5. In pratica, sono i dispositivi pieghevoli che hanno fatto impazzire tantissimi utenti in tutto il mondo. E, come non menzionare la nuovissima generazione di smartphone prodotti dalla Apple: gli iPhone 15. Dopo tantissima attesa e numerosissime indiscrezioni sono stati presentati lo scorso 12 settembre.

E c’é da dire che le loro novità hanno fatto impazzire letteralmente gli utenti. Purtroppo, però, questi ultimi stanno riscontrando un po’ di problemi anche molto noiosi. Ma questo è un altro discorso. Ciò che ci interessa sono gli smartphone pieghevoli. E quelli di Samsung sono davvero da paura. Ma, purtroppo, per la multinazionale sudcoreana non ci sono buone notizie.

Ebbene sì, perché c’é un competitor in giro che sta facendo meglio! Se state pensando che una cosa del genere non sia affatto possibile, vi diciamo subito che vi state sbagliando completamente. Infatti, possiamo dire che qualcuno ha battuto i pieghevoli Samsung su due fronti: comparto fotografico e prezzo. Capiamo allora di quale azienda si tratta e, soprattutto, scopriamo le caratteristiche dei suoi nuovi device.

OnePlus batte Samsung: il suo nuovo pieghevole è il migliore!

Si tratta del primo smartphone del genere prodotto da OnePlus. Il suo nome è OnePlus Open. Si piega a libro ed il suo display esterno è grande quanto quello di uno smartphone normale. Mentre quando è aperto raggiunge i 7,82 pollici di dimensioni. In pratica, si avrà tra le mani una sorta di tablet, di poco più piccoli rispetto a questi ultimi dispositivi.

Al suo interno c’é il chip Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazione coadiuvato da 16GB di Ram e 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico è da capogiro e promette foto davvero eccezionali in tutte le condizioni di luce. La fotocamera principale ha un sensore 48MP. A completare il tutto, troverete un sensore ultrawide da 48MP e uno zoom da 64MP. Quest’ultimo vi consentirà si scattare foto nitide anche con uno zoom a 6X.

Gli utenti avranno a disposizione cinque anni di aggiornamenti di Android. Inoltre, la batteria è compatibile con ricarica rapida da 67 watt. Ciò vuol dire che avrete il vostro smartphone pieghevole carico al 100% in soli 42 minuti. Infine, diamo uno sguardo ai costi. Questo device è disponibile in pre ordine a circa 1849 euro.