Egitto, scoperta la tomba del faraone donna I Più potente di Tutankhamon nascosero la sua memoria

La scoperta sensazionale, sorprendente arriva, ovviamente dall’Egitto e, più precisamente di territori della città di Abido.

E’ stata scoperta una sepoltura di una donna, di nobili origini che potrebbe essere stata un Faraone molto più potente del Re fanciullo Tutankhamon. Sì, avete capito benissimo. In realtà questa scoperta è precedente anche a quella della tomba di quello che è il Faraone d’Egitto la cui storia risulta essere la più controversa e assurda al mondo.

Come ben sapete, sin dalla scoperta della tomba di Tutankhamon si sono rincorse voci circa la maledizione della sua sepoltura. Ciò a causa delle morti, allora inspiegabili, di alcuni degli uomini che parteciparono alla spedizione e la finanziarono. Ed anche la vita e la morte del faraone bambino è avvolta in un manto di mistero.

All’inizio si pensava fosse una persona cagionevole e che il suo stato di salute lo avesse portato alla morte in età giovanissima. Ma, poi, sono arrivate, soprattutto nell’ultimo periodo, teorie molto, ma molto diverse. Infatti, queste, riferendosi ad alcuni ritrovamenti, parlano di un re tutt’altro che debole, tutt’altro che malato.

Parliamo dei bastoni e del vino ritrovato all’interno della tomba. Si pensa, infatti, che fosse un re guerriero che aveva un vizio che lo ha portato alla morte: l’alcol. E mentre guidava la sua carrozza in stato d’ebbrezza, fece un incidente che causa la ferita alla gamba che tutti conoscono e che lo portò ad una morte lenta ed atroce. Ma torniamo alla scoperta fatta sul Faraone donna potentissimo!

Meret-Neith: questo il nome della donna potentissima!

E’ vissuta ben 5 mila anni fa. Suo marito e suo figlio furono i primi Re della dinastia. Fino ad ora si pensava fosse soltanto la moglie del primo re. Ma, ora, grazie alle nuove ricerche, è cambiato moltissimo. La sua tomba era ricchissima. I ricercatori hanno ritrovato, al suo interno, numerosi beni che sono ritenuti degni di un sovrano.

Parliamo, ad esempio, di vasi di vino sigillati! Ovviamente, i ricercatori non hanno trovato il vino allo stato solido, ma tantissimi vinaccioli e cristalli. In pratica, si tratta di una delle testimonianze più antiche di questa bevanda. Grazie alle nuove tecniche, hanno stabilito che questa tomba, che in realtà è un complesso enorme, è stato costruita in diverse fasi con fango, argilla e legno.

Ed al suo interno ci sono sepolture di cortigiani e servi. Ciò dimostra la grandissima importanza ed il grandissimo potere di questa donna. A dimostrazione del fatto che sia stata uno dei Faraoni d’Egitto c’é anche l’elenco dei sovrani, in cui è contenuto il suo nome, nella tomba a Saqqara. Si pensa che abbia regnato durante l’età giovanile di suo figlio. Ovviamente, restiamo in attesa di informazioni maggiormente approfondite che arriveranno grazie agli studi in atto!