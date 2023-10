Contatori, la nuova truffa terrorizza gli italiani: perdi tutto in un colpo I In alcune città è già emergenza

Quando si parla di truffe, di raggiri ci si riferisce ad un mondo super variegato e sempre in costante e continua evoluzione.

Nessuno ne è immune e può cadere nelle trappole di questi criminali subdoli e senza scrupoli in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. Ed ora, questo mondo si è andato arricchendo di un’altra tipologia di truffa che mietendo numerosissime vittime e sta seminando il panico tra i cittadini italiani, in particolar modo in alcune località.

Sì, perché questa nuova pratica è iniziata da pochissimo e si sta espandendo a macchia d’olio. Come ben sapete, di truffe ce ne sono tantissime. pensiamo a quelle che avvengono all’interno degli sportelli Bancomat. Possono avere luogo sia di persona che da remoto. Pensiamo alle truffe del giornale o del finto dipendente di Banca, ma anche agli skimmer impiantati sugli ATM per clonare le carte e recuperare i loro Pin.

Ma le truffe possono avvenire anche tramite telefono o online. Pensiamo alle mail ed agli sms di phishing in cui è contenuto un link da cliccare con la massima urgenze. Ed è al clic che iniziano i guai degli utenti che diventano, così, all’improvviso le vittime sacrificali dei truffatori e perdono i loro risparmi sui conti correnti.

Ma ciò di cui vogliamo parlarvi è altro. Questi truffatori non lavorano da casa, bensì lavorano di casa in casa. Ebbene sì, il loro compito è recarsi all’interno delle case degli utenti. Ed in alcune città l’allarme è già altissimo poiché di questi raggiri ne sono avvenuti davvero tantissimi. Vediamo, allora, di cosa si tratta e come agiscono questi criminali!

Allarme rosso per la nuova truffa dei contatori che getta nello sconforto gli italiani.

E di segnalazioni di questa nuova truffa, come abbiamo accennato in precedenza ce ne sono state tantissime. Ed ancora molte altre stanno arrivando in queste ultimissime ore. Possiamo dire che sia partita da una città e che, poi, si sia diffusa in maniera molto, ma molto veloce, estendendosi in gran parte del territorio nazionale.

In pratica, gli utenti si stanno ritrovando degli agenti, o meglio, dei sedicenti agenti di Enel, vestiti di tutto punto e con cartelline alla mano, dinanzi alle porte delle loro abitazioni. E questi chiedono di poter visionare i loro contratti ed anche i contatori. Purtroppo, però, si tratta di finti agenti che, una volta ottenuti i contratti, avviano le variazioni di questi ultimi all’insaputa delle vittime.

Appena ricevute le segnalazioni, Enel ha precisato subito che i suoi agenti sono tutti muniti di tesserino di riconoscimento e di materiale che riconduce all’azienda. In più, invita tutti gli utenti che si ritrovano agenti o presunti tali dinanzi alle proprie abitazioni di chiamare il numero preposto per la verifica dell’azienda a cui dicono di far capo questi agenti. In nessun caso, però, gli agenti possono agire deliberatamente, cambiando il contratto senza il consenso dell’utente in questione. Non firmate nulla!