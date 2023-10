Smartphone, il bottone nascosto blocca il killer della batteria I Usalo nel momento giusto

Capita qualche volta nella vita che, prima di uscire dalla propria abitazione, ci si dimentichi di ricaricare il proprio amato smartphone.

Ci si ritrova, così, a dover affrontare la giornata senza l’ausilio del proprio amico fidato. Si, possiamo definirlo così gli smartphone. E ciò perché, ormai, non ci si riesce a staccare nemmeno un secondo. Si è sempre lo pronti a scrollare lo schermo alla ricerca, ad esempio, di un contenuto condiviso da altri utenti. Questo è il caso delle piattaforme social.

Si passano ore ed ore a ricercare il video o la foto che più aggrada e che più riesce a insinuare emozioni nell’animo. Ma non ci sono solo i social. Il panorama di applicazioni è davvero vasto e sono tantissime quelle che vengono scaricate, installate ed utilizzate sugli smartphone. Ogni volta che vengono utilizzate, però, queste consumano energia. C’è da dire, però, che lo fanno anche quando sono in background.

E la conseguenza è solo e soltanto una: si finisce con l’avere la batteria scarica ed il telefono spento proprio nel momento in cui ce ne sarebbe maggiore bisogno. Dovete sapere, però, che una soluzione a questo fastidiosissimo problema esiste ed è anche molto semplice da mettere in pratica. C’è solo un piccolissimo problema. Innanzitutto, vi diciamo che si tratta di un botto e, ma questo è nascosto. E sono tantissimi gli utenti che non ne conoscono l’esistenza. Noi siamo qui per svelarvelo!

Volete eliminare i vampiri della batteria dello smartphone? Ecco il pulsante nascosto!

Ebbene sì, basterebbe conoscere l’esistenza di questo pulsante per fa sì che tutti i problemi spariscano in un baleno. In realtà, però, ad onor del vero, sono due i pulsanti nascosti. Ed entrambi sono super funzionali! Iniziamo subito con il primo. Il primo di questi si chiama Risparmio energetico. E, forse, è il più conosciuto tra i due.

Basta entrare all’interno delle Impostazioni del vostro device, cliccare su Batteria, prima e su Risparmio energetico, poi. Una volta qui non dovrete fare altro che attivare la funzione che limiterà il consumo e l’aggiornamento delle App in background. In questo caso vi farà compagnia il tema scuro e l’assistente vocale di Google non funzionerà.

Ma è il secondo pulsante quello che vi lascerà completamente a bocca aperta. Ebbene sì, perché è questo il vero sconosciuto dei due. Ed andrà ad attivare il Risparmio energetico estremo! Il percorso da seguire è sempre lo stesso, ma dovrete attivare quest’altro funzionalità. Oltre alle limitazioni viste in precedenza, dovete sapere che non funzioneranno più neanche il Wi-Fi.

Inoltre, verrà bloccato anche il Bluetooth e non potrete utilizzare la funzione hotspot. In pratica, bloccherà tutte quelle funzionalità che, oltre alle applicazioni presenti, sono i maggiori vampiri della batteria. Attenzione, però, perché questi pulsanti sono attivabili solo su dispositivi Android ed il secondo di questi esiste solo su un numero limitato di dispositivi.