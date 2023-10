Lidl, non lasciarti scappare l’offerta: l’elettrodomestico lo paghi una miseria I Corri prima che finisca

Lidl ha deciso di dare battaglia a tutti i suoi concorrenti e promette di riuscirci con questo elettrodomestico che non puoi proprio lasciarti sfuggire. Corri ad acquistarlo prima che l’offerta termini.



Cosa piace di più ai consumatori della Lidl? La catena di supermercati di origine tedesca offre molti motivi ai clienti per affollate i suoi punti vendita tutti i giorni. Presente in quasi tutte le città d’Italia, Lidl tra i consumatori riesce a riscuotere un notevole successo. Da una parte ci sono le offerte sui generi alimentari che permettono di acquistare prodotti di ottima qualità a prezzi molto bassi. Dall’altra la possibilità di trovare non solo food, ma una serie di prodotti a prezzi veramente convenienti.

Insomma, la vera forza della Lidl è sicuramente il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti che si tratti di food, benessere, cura della casa o della persona, prima infanzia, piccoli utensili ed elettrodomestici.

Come saprà bene chi frequenta questo supermercato abitualmente, esso nei suoi punti vendita riserva una sezione dedicata alla proposta per quello che riguarda l’abbigliamento, biancheria per la casa, utensili e piccoli elettrodomestici per la cucina, prodotti per l’auto, per il fai da te e per il giardinaggio. In altre parole in un solo supermercato puoi trovar veramente tutto ciò di cui hai bisogno.

Ma dopo le famose scarpe vendute a prezzi stratosferici e il robot da cucina che qualche anno fa tanto aveva fatto discutere perchè assomigliava in tutto e per tutto a un suo collega molto famoso, di cui non possiamo dare nomi, adesso a rivoluzione il reparto c’è un altro elettrodomestico.

Lidl e l’offerta da capogiro: primatista per gli elettrodomestici

Scommetto che ognuno di voi che che ci sta leggendo ha a casa almeno un elettrodomestico o un attrezzo da giardino a marchio Lidl e ti spieghiamo il motivo. A prescindere della offerte settimanali che la catena propone, ci sono alcuni lanci bomba che risultano essere veramente incredibili.

Tra i prodotti più apprezzati ricordiamo il microonde, il trita tutto, piccolo e potente, i vari frullatori ed estrattori. Inoltre la piastra per i waffel e la friggitrice ad aria, che nel periodo di Natale va veramente a ruba come idea regalo pratica e funzionale. Lidl non si accontenta e lancia il suo robot aspirapolvere.

Il robot aspirapolvere Lidl

Un vero e proprio affare questo aspirapolver∫ in grado di pulire in maniera profonda il tuto pavimento. Un ottimo compagno di pulizie con un motore dalla potenza di 1200 watt e una notevole autonomia. Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di pavimento senza graffiare il partquet.

Utilizzabile anche per la pulizia dei tappeti è semplice da utilizzare anche nel caso in cui ci sia dell’acqua sul pavimento. Insomma, veramente in linea con la qualità Lidl. Il prezzo? Meno di 30 euro!