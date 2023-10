Lavatrice, casalinghe esultano quando scoprono il trucco del sale I Finalmente bucato davvero bianco

Le casalinghe hanno scoperto il trucco del sale per la loro lavatrice. Finalmente potrai avere un bucato bianco perfetto.

Oggi siamo qui per le nostre care casalinghe disperate, si si, proprio per voi. Scherzi a parte, in realtà il nostro scopo è quello di svelare un segreto a tutti i nostri cari lettori alle prese, come chiunque di noi, con le lavatrici da fare. Quanto tempo perdete a scegliere il sapone migliore per il vostro bucato? Scommettiamo tanto.

Forse però nessuno fino ad oggi vi ha mai detto che esistono dei rimedi naturali per poter avere un bucato perfetto, senza dover spendere nemmeno un euro e soprattutto senza dover ricorrere e prodotti chimici che se non risciacquati bene possono anche essere fonte di allergia per le pelli sensibili. Se notiamo che i nostri indumenti non escono puliti e profumati dalla nostra lavatrice forse c’è qualcosa che proprio non va.

Non è detto che sia colpa del detersivo, potrebbe anche essere la scelta di un programma sbagliato, in alcuni casi però la colpa è dell’acqua o della scarsa manutenzione dell’ elettrodomestico.

Oppure fino ad oggi nessuno vi aveva parlato del trucchetto del sale, ecco per quale motivo te lo spieghiamo noi oggi.

Trucchetto del sale per un bucato migliore

Non è certo raro che l’acqua che scorre nelle tubature della nostra abitazione sia troppo dura. Si, insomma, presenti un elevato contenuto di calcare. Ebbene il calcare non solo può rovinare le tubature e la lavatrice, ma anche il bucato. Se l’acqua presenta una percentuale di questo elemento troppo elevata è possibile che il bucato non risulti pulito come dovrebbe.

Aggiungere un paio di cucchiai di sale grosso nel cestello aiuta a contrastare le formazioni di calcare, migliora il colore dei capi colorati e le prestazioni generali della tua lavatrice. Raccomandato soprattutto per jeans e asciugamani che si infeltriscono, perfetto per smacchiare i bianchi e prevenire l’ingiallimento.

Sale per la pulizia della lavatrice

Ma il sale non serve solo per un bucato migliore, anzi, si tratta di un ottimo prodotto per la pulizia profonda della lavatrice. Come ben saprai l’elettrodomestico deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica per offrire il meglio delle sue prestazioni.

Quindi per pulire la lavatrice, almeno una volta al mese ti consigliamo di procedere con un lavaggio a vuoto aggiungendo 2 cucchiai di sale e della candeggina nel cestello. Vedrai risultati perfetti.