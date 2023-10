Emergenza Bancomat, stanno erogando soldi falsi I Butti via tutto: come funziona la nuova truffa

Le truffe agli sportelli bancomat non finiscono mai, nonostante questi presidi bancari territoriali stiano pian piano scomparendo.

Ebbene sì, nonostante sia in atto una vera e propria rivoluzione tecnologica, sono ancora molti gli utenti che preferiscono prelevare denaro contante e non utilizzare i nuovi servizi offerti dagli Istituti di Credito. Ciò avviene perché questi utenti hanno paura di incappare in truffe online. Non sanno, però, che gli ATM, a loro tanto cari, sono ancora i luoghi preferiti dai criminali per mettere in atto le loro truffe subdole.

Ebbene sì, al loro interno, ne avvengono di diverse tipologie. Abbiamo la truffa del lama e quella del giornale, ma anche quella della banconota e quella del finto dipendente di Banca o di Poste italiane. Ma molte avvengono anche da remoto. Si, avete capito benissimo. Ci sono truffatori che lavorano in regime di smart working, senza stancarsi.

A loro basta uno skimmer, un piccolissimo ma potentissimo dispositivo in grado di clonare le carte dei risparmiatori e rubare i loro PIN. Certo, ci sono anche truffatori che si avvalgono degli skimmer per bloccare la fuoriuscita di carte e banconote e, poi, passano all’interno dello sportello per recuperare la refurtiva. Insomma, si tratta di un mondo molto, ma molto variegato.

E l’ultima frontiera delle truffe, quella di cui vogliamo parlarvi, ha davvero dell’incredibile ed ha come protagonista ATM che erogano banconote false. Si, avete capito benissimo. Non c’é mai limite al peggio. Non bastava la truffa del finto dipendente di Banca o di Poste a farlo. E’ qualcosa di assurdo! Vediamo di cosa si tratta.

Bancomat e banconote false: basta un segno per capirlo e fuggire a gambe levate!

Questa volta vogliamo partire subito con il nostro consiglio. Bisogna che, ogni volta che vi recate presso uno sportello Bancomat per prelevare il denaro contante di cui avete bisogno, prestiate la massima attenzione ad alcuni segnali. E tali segnali vengono posti accanto ai display di questi dispositivi, a mo’ di monito per tutti gli utenti.

Ma qual è il loro significato? Ebbene, dovete sapere che stanno a significare che sono avvenute già delle truffe in passato o che quel determinato sportello non accetta alcune banconote. Nel caso in cui doveste trovare un simbolo del genere, controllate se siete in possesso di queste banconote e fate attenzione a non metterle nuovamente all’interno del dispositivo.

Sarebbe pratica assai sconveniente e, quindi, di conseguenza, sarebbe molto, ma molto meglio optare per raggiungere un altro sportello bancomat nelle vicinanze che non abbia quegli strani simboli accanto allo schermo. In questo caso potrete effettuare il versamento, ma anche il prelievo di contante desiderato senza alcun problema di sorta.