Smartphone, questa impostazione ha distrutto tantissime coppie I Non ci pensa mai nessuno

C’è un’impostazione del tuo smartphone che ti può creare non pochi problemi con il tuo partner. Scopriamo qual è e come puoi evitare la figuraccia.

Avete presente il film Perfetti sconosciuti? Quel film italiano con Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta e tanti altri volti noti del cinema italiano? Siamo certo che lo avete visto tutti almeno una volta, ma ve lo raccontiamo in breve. Ebbene il film iniziava con una cena tra amici, in cui uno dei partecipanti propone un gioco.

Tutti cellulari sul tavolo e tra coppie, ognuno legge i messaggi dell’altro. Insomma, un gioco al massacro in cui bisogna dimostrare la fiducia di ognuno nei confronti della propria dolce metà. Non vogliamo spoilerare il finale a chi non lo ha mai visto, ma vi assicuriamo che non finisce bene.

Questa lunghissima premessa per dirvi che, ci sono alcune funzioni del vostro cellulare che potrebbero mettere a rischio la vostra vita di coppia e non ci riferiamo necessariamente ai social o alle app di messaggistica istantanea. Insomma, forse se avete qualcosa da nascondere alla vostra partner o al vostro partner, dovrete proprio arrivare fino in fondo a questa breve guida.

Potrebbe essere importante sapere, ad esempio, che non serve che il partner abbia le vostre password per finire nei guai, no, non lo diciamo tanto per dire, noi parliamo di guai seri, soprattutto per tutti coloro che hanno dei partner un po’ gelosi.

L’impostazione del tuo smartphone che mette a rischio il tuo rapporto di coppia

Il vizio comune un po’ a tutti è quello di non cancellare mai nulla dalla memoria del proprio dispositivo. Di backup in backup ci portiamo dietro una serie di foto, video, contatti, che forse sarebbe anche ora di cancellare. Elementi che non solo occupano buona parte della memoria del nostro dispositivo, ma che può metterci in posizioni alquanto scomode.

Insomma, dopo aver sentito di numerose litigate furiose perchè l’attuale fidanzata ha trovato ancora delle foto della ex sul dispositivo, abbiamo deciso che forse vi occorreva un aiuto per ovviare a tale problematica. Disattivando una certa funzionalità potrai finalmente eliminare ogni discussione e fraintendimento.

Ecco cosa fare

Che poi è possibile che quelle foto siano lì per pura casualità, non ci sarebbe nemmeno bisogno di farne una tragedia, ma considerando che è meglio scegliere sempre il quieto vivere ti spieghiamo una cosa molto importante. Soprattutto i possessori iPhone sanno bene che esiste una funzionalità che offre giornalmente dei ricordi per il proprietario del dispositivo. Una serie di foto casuali degli anni precedenti. Ecco tra di esse è possibile che ci sia qualche immagine con una ex.

Allora per non creare fraintendimenti ti consiglia di accedere agli album quindi toccare le immagini Persone e luoghi e selezionare la persona che non si vuole più vedere. Il gioco è fatto e niente più discussioni finalmente.