Smartphone, il trucco di ricarica super veloce che nessuno conosce I Devi premere questo pulsante

Diciamoci la verità, il processo di ricarica dello smartphone è qualcosa di assai noioso, soprattutto quando si ha necessità di utilizzarlo.

Si, perché, molto spesso, questo dispositivo si scarica nel bel mezzo della giornata, proprio quando si ha necessità di contattare colleghi e clienti, nel caso in cui venga utilizzato per lavoro. Ma anche quando gli utenti lo usano per svago, non c’è cosa più snervante di questa. E’ qualcosa che non dovrebbe mai capitare.

Pensiamo, ad esempio, ad una persona che ha necessità, trovandosi in una città che non conosce, di dover raggiungere un determinato luogo. Quando ha il device nelle sue disponibilità, può usare le App che fungono da navigatore. Ma quando è spento? Beh, ha bisogno di affidarsi al suo senso di orientamento.

In entrambi i casi, la soluzione ideale sarebbe attendere la ricarica completa del dispositivo. Purtroppo, però, il processo di ricarica dura un po’ di tempo. Certo, con le nuove tecnologie non c’è bisogno di attendere i tempi biblici di una volta, ma sono pur sempre tempi lunghi, anzi lunghissimi, quando si ha fretta.

Dovete sapere, però, che esiste un trucchetto fantastico con il quale gli utenti saranno in grado di velocizzare tantissimo i tempi di ricarica. Si, avete capito benissimo. È molto semplice ed è anche un metodo veloce. Purtroppo, però, sono davvero pochissimi quelli che lo conoscono. Per tale motivo, vogliamo svelarvelo, in modo che possiate utilizzarlo.

Ecco il trucco del pulsante che velocizza i tempi di ricarica.

Ebbene sì, è qualcosa di poco conosciuto, ma che permetterà di rendere molto più veloce il processo di ricarica dello smartphone in possesso. Si tratta di un pulsante che viene spesso utilizzato dagli utenti, ma per attivare una funzionalità che ha ben altri scopi, altri obiettivi. In pratica, premendolo, si va a disattivare tutto, ma proprio tutto.

Parliamo del Wi-Fi, del Bluetooth, ma anche dei dati mobili. Insomma, non si potrà più fare nulla. E proprio per questo motivo andrà a velocizzare i tempi di ricarica. Parliamo, come avete potuto già intendere, della Modalità aereo. Ed è un trucchetto che si puà mettere in pratica sia con device Android che con dispositivi iOS.

Non vi è alcuna differenza. Con la Modalità aereo attiva, il vostro dispositivo non avrà bisogno di energia per ricercare e collegarsi alle reti Wi-Fi salvate, non dovrà agganciarsi alle celle telefoniche e, soprattutto, anche se ancora aperte in background, le applicazioni presenti al suo interno, non avranno bisogno di nemmeno un briciolo di energia!