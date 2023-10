Intesa Sanpaolo, tragedia per 300.000 clienti non li avvertono nemmeno I Se sei tra questi è finita

Ci si ritrova nuovamente a parlare di alcune problematiche relative ai clienti di Intesa Sanpaolo, uno dei tre maggiori Istituti italiani.

E questa volta, non ci stiamo riferendo alla chiusura indiscriminata di filiali fisiche sui territori o di sportelli Bancomat. Ma parliamo di altro e che vede coinvolti tantissimi clienti della Banca. Dovete sapere che questi ultimi non sono nemmeno stati avvisati di quanto stava accadendo. Certo, non che le chiusure di sportelli e filiali non sia importante.

Dovete sapere che si tratta di un comportamento generalizzato che ha visto coinvolti, fino ad ora, oltre 5 milioni di cittadini italiani che sono rimasti senza alcun riferimento bancario all’interno del territorio comunale di residenza. Questa situazione ha creato non pochi disagi. Infatti, gli utenti ancora legati al contante sono costretti a sorbirsi numerosi chilometri per il prelievo.

E’ diventata, ormai, una situazione insostenibile alla quale aggiungere oltre il danno anche la beffa. Sì, perché in molti, devono pagare commissioni altissime dato che non riescono a trovare bancomat del proprio Istituto di Credito. E le previsioni sono alquanto nere. Filiali e ATM, infatti, chiuderanno ancora. Si va verso l’abbandono del contante.

Ed anche quello che sta accadendo in questo periodo fa parte della rivoluzione digitale in atto. Purtroppo, però, a pagarne le spese sono sempre i cittadini che, in questo caso, non sono stati nemmeno avvisati di quello che sarebbe accaduto in breve, anzi brevissimo tempo. Vediamo, allora, di cosa si tratta.

E’ una vera tragedia per tantissimi clienti Intesa Sanpaolo: controllate se siete tra questi.

Ebbene sì, sarebbe proprio il caso di controllare, perché se rientrate tra questi utenti, avrete non poche difficoltà. E dovete sapere che nessuno potrà tornare indietro. L’unica soluzione al problema è terminare i rapporti con la Banca. In pratica, ci sarà bisogno soltanto di una soluzione drastica. Al momento questo problema riguarda 300 mila utenti, ma entro l’inizio del 2024 saranno ben 4 milioni coloro che si troveranno nella stessa situazione.

La transizione è stata avviata. Il trasferimento è avvenuto e non è stata data ampia informazione dell’evento. L’unica comunicazione è arrivata all’interno dell’applicazione Intesa Sanpaolo e sono pochissimi coloro i quali l’hanno ricevuta, o meglio letta. In più, non si trova alcuna traccia di questo trasferimento forzoso all’interno del sito internet ufficiale di Intesa Sanpaolo. E’ stata qualcosa di totalmente inaspettato che ha fatto sì che gli utenti si trovassero totalmente impreparati.

Parliamo della migrazione di utenti cosiddetti “digitali” da Intesa Sanpaolo alla nuova banca totalmente digitale del gruppo: Isybank. Questi utenti sono tutti coloro i quali hanno meno di 65 anni e che, nell’ultimo anno, hanno effettuato operazioni solo tramite l’App messa a disposizione dalla Banca. Ricordiamo che la nuova Banca non avrà filiali sul territorio, né un servizio di Home Banking, ma i servizi saranno fruibili solo tramite la sua applicazione. E i clienti che saranno protagonisti di questi disagi aumenteranno entro i primi mesi del 2024: sono arrivate ulteriori comunicazioni in App e bisognava opporsi al trasferimento entro lo scorso 30 settembre.