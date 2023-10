Caldaia, il trucco geniale della mamma per abbassare i consumi: ci metti pochi minuti per fare la modifica

Un dispositivo, presente nelle abitazioni degli italiani, i cui consumi sono sotto la lente di ingrandimento è la caldaia.

Sì, proprio così. Di solito si parla sempre degli elettrodomestici presenti all’interno delle cucine come i principali responsabili dell’aumento dei consumi di energia elettrica. E non possiamo assolutamente sovvertire questa tesi. Si tratta di dispositivi altamente energivori che fanno sentire, e non poco, il loro peso in bolletta.

Specialmente di questi tempi, non si può non tenerli sott’occhio. Ci sono stati aumenti dei costi all’inizio della stagione autunnale e se ne prevedono altri a causa del conflitto in Medio Oriente che sta mietendo numerose vittime innocenti. Ciò di cui si parla poco, o non si parla come si dovrebbe, però, è proprio la caldaia.

Come ben sapete, questo dispositivo riscalda l’acqua sanitaria, quella che, per intenderci, serve per lavarsi o per lavare stoviglie e pavimenti. Inoltre, poi, svolge un’altra importantissima funzione di cui si trae beneficio durante la stagione invernale. Parliamo del fatto che riscalda l’acqua che passa attraverso i termosifoni e dona tepore alla casa.

Purtroppo, però, anche la caldaia consuma tantissimo. Ed i suoi consumi vanno a riflettersi all’interno delle bollette del gas. Dovete sapere, però, che un metodo per far sì che consumi di meno, ma senza rinunciare ai suoi servigi c’é, esiste. Lo ha scoperto una mamma e lo ha rivelato a tutti. Vediamolo insieme, perché si tratta di qualcosa di interessante.

Caldaia: ecco il trucchetto della mamma che strizza l’occhio al risparmio.

Innanzitutto, dovete sapere che metterlo in pratica risulta davvero molto facile e, soprattutto veloce. In più, non costa nemmeno tantissima fatica. Si tratta soltanto di utilizzare una mano. E non importa se la caldaia sia all’esterno o all’interno dell’abitazione. In entrambi i casi, riuscirete ad abbassare, ed anche di molto, le bollette della fornitura del gas.

Di solito, quando le caldaie vengono installate, i tecnici impostano le temperature su livelli alti. E ciò ha due conseguenze negative: maggiori consumi e maggiori emissioni. Ed ecco che arriva in soccorso proprio il trucchetto di cui vogliamo parlarvi. In pratica, il consiglio è quello di impostare una temperatura più bassa. Sì, ma quali sono le temperature ideali?

Beh, è molto semplice. Dovete sapere che ci sono due manopole, una che riguarda la temperatura dell’acqua sanitaria e l’altra che riguarda la temperatura dell’acqua che serve ai riscaldamenti. La prima deve essere impostata intorno ai 55°, mentre la seconda intorno ai 50°. E dovete sapere che, sin da subito, noterete un cambiamento in bolletta. Mentre, per quanto riguarda l’acqua sanitaria ed i riscaldamenti, non ci sarà alcuna variazione: tutto continuerà ad essere come prima!