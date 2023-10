Bancomat, se senti pronunciare questa parola mentre prelevi scappa I È l’ultima tecnica per derubarti

Nonostante siano rimasti in pochi, gli sportelli Bancomat sono ancora molto utilizzati da tantissimi cittadini legati al contante.

Sì, perché questi ultimi hanno difficoltà a relazionarsi con la tecnologia, con la rivoluzione digitale in atto. Hanno paura che possano rimanere vittime di truffe online e, quindi, preferiscono continuare a usufruire dei servigi degli ATM ancora presenti sul territorio. Come ben sapete, questi presidi bancari territoriali stanno scomparendo.

Ed i cittadini sono costretti a raggiungere in auto una località vicina a quella di residenza per poter prelevare. Ed in alcuni casi devono pagare anche delle commissioni altissime per avere tra le mani il contante di cui hanno bisogno. Questo avviene perché lo sportello trovato sul loro cammino non appartiene alla propria Banca.

Purtroppo, non tutti sanno che gli sportelli Bancomat, nonostante la transizione tecnologica in atto, restano ancora i luoghi ideali dei truffatori per mettere in atto i loro piani malvagi e subdoli. Avete capito benissimo. All’interno degli ATM, il numero di truffe è ancora superiore, e di molto, a quello dei raggiri che avvengono online.

Sembra assurdo, ma è così! E c’é un nuovo metodo che questi criminali stanno utilizzando nell’ultimo periodo e che ha già mietuto numerose vittime. Per questo motivo abbiamo sentito il bisogno di informarvi e mettervi in guardia. In questo modo, porrete maggiore attenzione quando vi trovate, da soli, all’interno dei Bancomat!

Truffe negli ATM: attenzione a ciò che vi dicono!

Ebbene sì, avete capito davvero benissimo. Bisogna fare attenzione a tutto e tutti. E con questo, non intendiamo solo gli skimmer che possono essere installati per clonare le carte e rubare i Pin delle stesse. Bisogna stare attenti anche a chi è nelle vicinanze. Lo sappiamo benissimo. Abbiamo parlato delle varie truffe. C’é quella del lama, ad esempio, o quella del giornale. Ma esiste anche quella del finto dipendente di Banca o di poste.

Questo, come ben sapete, si fa consegnare le banconote con la scusa di un problema e le sostituisce con alcune false. Quando ci si accorge dell’accaduto è, ormai, troppo, tardi. Ora, però, sta prendendo piede un’altra tipologia di truffa. Ed avviene proprio mentre la vittima designata sta per prelevare. Il truffatore si avvicina e, mentre la vittima digita il Pin, lo annota. Si volta, fa cadere una banconota da dieci euro, richiama l’attenzione dell’utente e gli consegna la banconota.

Nel frattempo, continua a distrarre la povera vittima sostenendo che lo sportello sia non funzionante. E, mentre si intavola questo discorso, ecco arrivare il complice che annulla le operazioni e ruba la carta che, nel frattempo, l’ATM ha rilasciato. Quando i due complici vanno via, l’utente pensa che l’ATM abbia trattenuto la carta e mentre mette in atto tutte le procedure del caso, i due truffatori hanno avuto il tempo di agire ed utilizzare la carta per fare acquisti e prelevare del denaro. Attenzione!