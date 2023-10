WhatsApp, nuova modalità di ricerca messaggi: finalmente è possibile I Quante volte l’hai sognato

Non c’è alcuna piattaforma di messaggistica al mondo che, come WhatsApp, si aggiorna in maniera costante e continuativa.

Ebbene sì, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta offre sempre nuove funzionalità ai suoi utenti. E ciò si deve al lavoro incessante portato avanti da tutti i suoi sviluppatori che sentono la necessità di dare risposte certe alle problematiche riscontrate dagli utenti e vogliono migliorare l’esperienza di utilizzo di questi ultimi.

Ovviamente, non possiamo non citare quelli che sono gli sforzi per tutelare la privacy e la sicurezza degli utenti. Su tutte, come ben sapete, c’é la crittografia end to end che consente di tenere segrete tutte le conversazioni degli utenti, sia quelle private che quelle di gruppo. Nessuno potrà avere accesso e leggerle, nemmeno WhatsApp o Meta.

E, poi, come non ricordare la funzione Chat Lock che sta facendo tanto dannare gli innamorati! Gli utenti posso chiudere alla vista di occhi indiscreti alcune chat. Non arriveranno neanche le notifiche e potranno essere aperte solo attraverso il dati biometrici dell’utente. Insomma, un’altra funzionalità a tutela della privacy.

Ora, però, c’é da dire che gli sviluppatori hanno ascoltato una richiesta fatta da tantissimi utenti che sognavano una funzionalità che li rendesse in grado di effettuare ricerche in maniera rapida e facile. E possiamo dire è diventata realtà dopo tanto e duro lavoro. Vediamola insieme. Siamo sicuri che ne sarete soddisfatti e non vedrete l’ora di utilizzarla.

WhatsApp: ecco la nuova funzionalità di ricerca tanto desiderata da tutti.

Ebbene sì, finalmente, dopo tantissima attesa, gli utenti potranno utilizzare una nuovissima funzionalità che faciliterà la ricerca dei messaggi. In pratica, grazie ad essa, gli utenti potranno recuperare anche messaggi inviati o ricevuti tantissimo tempo addietro. E potranno farlo senza dover, per forza di cose, scrollare le chat che li contengono. Si tratta di un enorme passo in avanti, non credete?

La nuova funzionalità si chiama “Cerca messaggio per data“. Va da sé che gli utenti potranno ricercare tutti i messaggi selezionando una data. Ma come? Ebbene, dovete sapere che ci sarà un pulsante con l’icona del calendario che, una volta premuto, vi permetterà di scegliere l’anno, il mese ed il giorno. Non bisognerà fare altro che selezionare la data esatta ed il gioco è fatto.

Appariranno a schermo tutti i messaggi inviati e ricevuti in quel giorno in una determinata chat. Non è qualcosa di fantastico? Beh, l’unico neo è che questa funzionalità è ancora in funzione beta e per iOS: la versione è la 22.24.0.77. Attenzione, però, perché WhatsApp ha intenzione di implementarla, in futuro, anche su WhatsApp Web. Si tratta solo di aspettare ancora un po’ di tempo.