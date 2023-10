WhatsApp, fidanzati disperati con l’ultimo aggiornamento I Scoprire un tradimento diventa impossibile

Come ben sapete, la caratteristica peculiare di WhatsApp, oltre continui aggiornamenti, è l’alto grado di tutela della privacy degli utenti.

Ebbene sì, pensiamo, ad esempio alla crittografia end to end che consente agli utenti di star tranquilli poiché nessuno mai, neanche WhatsApp o Meta, riuscirà a leggere i messaggi presenti sia all’interno delle chat private che di quelle di gruppo. E sono tantissimi gli utenti che scelgono questa piattaforma sia per tale motivo che per i suoi continui aggiornamenti.

Gli sviluppatori, infatti, sono sempre alla ricerca ed allo studio di nuove ed importanti funzionalità che vanno a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utilizzatori abituali di WhatsApp. In quest’ultimo anno che sta volgendo al termine, di funzionalità nuove all’interno delle versioni stabili della piattaforma, sia iOS che Android, ne sono arrivate davvero tantissime.

Altre ancora stanno scalpitando all’interno delle versioni Beta di test. E c’é da dire che sono tutte state apprezzate dagli utenti. In realtà, questi ultimi, fanno proprio fatica a conoscere al meglio una di queste che subito ne arriva un’altra da testare e conoscere. E’ sempre in continuo e costante movimento. Poi, ci sono quelle che fanno storcere il naso.

Ed è di una di queste di cui vogliamo parlarvi in questo articolo. Va a modificare totalmente l’utilizzo delle chat ed ha fatto disperare ed innervosire tutti i fidanzati e le fidanzate gelose. Vediamo, allora, insieme questo aggiornamento cosa ha portato in dote di tanto sconveniente. Prestate moltissima attenzione se rientrate nella categorie dei “gelosi”.

Con la nuova funzionalità in piattaforma nessuno potrà più scoprire un tradimento!

Possiamo dire che ci sono delle vere e proprie accuse mosse dagli utenti. Infatti, molti di questi l’hanno accusata di favorire gli imbroglioni seriali. In pratica, questi potranno chiudere a chiave tutto il loro mondo e nessuno, senza chiavi, potrà aprirlo e scoprire cosa ci sia al suo interno. Sarà tutto completamente segreto.

Ecco perché i fidanzati gelosi sono nervosi! Non potranno più scoprire se il proprio partner si renda protagonista di un tradimento. Questa nuova funzionalità che in molti stanno imparando a scoprire, si chiama Chat Lock. In pratica, gli utenti potranno nascondere queste chat per le quali non riceveranno neanche delle notifiche.

Per attivare questa funzionalità, bisognerà aprire l’applicazione e scegliere la conversazione da bloccare. Bisognerà tenere premuto a lungo su quest’ultima e cliccare su Blocca tra le opzioni che emergeranno. In questo modo, la chat in questione potrà essere aperta solo tramite l’accesso biometrico scelto dall’utente.