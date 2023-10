Esselunga, ti tirano dietro questo elettrodomestico I È il momento giusto di comprarlo nuovo

Per la prima volta in assoluto, ci troviamo a parlare di un evento promozionale di un’azienda della grande distribuzione.

E lo facciamo perché c’é un elettrodomestico davvero fantastico ad un prezzo davvero vantaggiosissimo. Sì, avete capito benissimo. Pensate che è posto in offerta con uno sconto davvero assurdo che si attesta al 40%. Si tratta di un elettrodomestico piccolo, ma super potente ed accessoriato che va in soccorso di tutte le famiglie in cucina.

E tutti coloro che ne posseggono uno, non vorrebbero mai lasciarlo andare. Il volantino in questione si chiama “Voglia di casa” ed ha al suo interno tantissimi prodotti scontati fino al 50%. Ma è questo elettrodomestico di cui vogliamo parlarvi che balza subito agli occhi, sia per le tantissime funzionalità incluse, sia per il prezzo.

Questo si attesta a 68,99 euro. E’ un’occasione che nessuno può perdere. E’ praticamente da cogliere al volo senza pensarci su due volte. Anche perché, comprarlo nuovo e senza alcun tipo di promozione costerebbe molto, ma molto di più. Andiamo, allora, a scoprire di quale elettrodomestico si tratta e quali sono le sue caratteristiche.

Esselunga propone ad un prezzo folle il Robot da cucina FP2461 di Moulinex!

Il suo nome completo è Moulinex FP2461 Easy Force. Si tratta di un robot da cucina che è stato pensato, progettato e prodotto per rendere più semplice la vita di tutti all’interno delle cucine della propria abitazione. Pensate, infatti, che ha in dotazione ben sei accessori, tutti interscambiabili. Il primo di essi è il frullatore.

Ma troviamo anche il disco emulsionante, la grattugia fine, quella grossolana e quella standard. Infine, gli utenti che lo acquisteranno avranno in dotazione anche il tritatutto. E dovete sapere che tutte queste funzioni potranno essere utilizzate anche insieme per le preparazioni sia dolci che salate. Inoltre, ha un motore davvero molto potente.

La sua ciotola è molto capiente e ciò lo rende funzionale anche per nuclei familiari grandi. Il frullatore, poi, ha una capacità di quasi 2 litri (1,8 litri). Grazie ad esso si potranno preparare davvero deliziosi frullati. Inoltre, ha velocità regolabili ed è soprattutto sicuro, grazie alla presenza del sistema di blocco. Passiamo, ora, alla sua pulizia.

Dovete sapere che è davvero molto, ma molto facile procedere alla sua pulizia. Molte delle sue componenti possono essere rimosse e lavate anche in lavastoviglie. Infine, c’é da dire che ha dimensioni davvero ridotte e non occupa tantissimo spazio. L’unico neo, però, riguarda la durata della promozione. Infatti, c’é tempo solo fino al prossimo 25 ottobre.