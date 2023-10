Smartphone, sul tuo display appare questa scritta? È importantissimo saperlo per navigare su internet

Nonostante vengano utilizzati in maniera massiva, gli smartphone nascondono ancora dei segreti da conoscere, soprattutto in chiave Internet.

E quando parliamo di internet, intendiamo la navigazione sul web che consente di esplorare le pagine presenti in rete. Gli smartphone, oggigiorno, sono diventati elementi imprescindibili nella vita quotidiana, sia per lavoro che per svago. Vengono utilizzati per interagire, ad esempio, con colleghi e clienti. Ma sono tantissimi che li utilizzano anche per ascoltare musica.

O per usufruire, ad esempio, delle varie piattaforme che offrono film e serie tv o eventi sportivi. Molto utilizzate, senza dubbio sono le piattaforme sociale e quelle di messaggistica istantanea. Nonostante ciò, però, sono pochi coloro i quali fanno caso ad una scritta che appare sullo schermo dei dispositivi di cui loro sono in possesso.

Sì, perché, molto spesso, non si bada affatto a queste cose. La cosa importante è riuscire a collegarsi ad internet ed utilizzare le varie applicazioni e navigare in rete. Il resto passa completamente in secondo piano. Eppure, bisogna dire che sia qualcosa di molto, ma molto importante. Ci sono cose che bisogna assolutamente conoscere.

E ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo riguarda la comparsa della scritta, di cui abbiamo dato cenno in precedenza, e che risulta essere di fondamentale importanza quando ci si ritrova a navigare. Per questo motivo, vi preghiamo di prestare massima attenzione a ciò che stiamo per rivelarvi dato che potrà risultarvi di grandissimo aiuto.

Conoscere ciò che appare sullo schermo degli smartphone è fondamentale per la navigazione internet.

In realtà, c’é da dire che si tratti di una scritta davvero molto piccola. Bisogna prestare la massima attenzione per farci caso. Eppure è fondamentale conoscere il suo significato nel momento in cui si utilizza internet. Quella parola vi da contezza della velocità di connessione e, spesso, viene confusa con un’altra ed assimilata ad essa.

In realtà, è qualcosa di totalmente diverso. Stiamo parlando della scritta LTE. Molti la confondono con il 4G, ma non sono la stessa cosa. La tecnologia LTE è qualcosa che è servita alla transizione dal 3G al 4G. Non ci sarebbe bisogno neanche di dirlo, ma quest’ultima è molto più veloce della tecnologia LTE. In più il segnale 4G è più stabile anche in movimento.

Certo, grazie all’LTE è stato possibile visionare i tanti ed enormi contenuti in streaming, ma ora, pian piano, sta lasciando il posto al 4G e, ovviamente, a quella che è la tecnologia del momento: il 5G. Quindi, se appare questa scritta sul vostro display sappiate che la connessione è fruibile, ma in maniera più lenta e meno stabile del 4G.