Smartphone, emergenza app fake: sembrano quelle vere ma ti stanno rubando i dati I Le scopri così

Sembrano proprio le app vere, ma in realtà sono quelle fasulle e ti stanno rubando tutti i dati. La truffa passa ancora una volta dalla rete.

Ancora una volta la truffa ai danni dei cittadini passa attraverso la rete internet. La tecnologia dovrebbe aiutarci a vivere meglio, a tutti gli effetti, ci aiuta ad essere vittime di un gran numero di truffe. Non bastano mail e messaggi che con un link ti rubano tutti i dati, adesso l’allarme arriva dal mondo app.

Purtroppo occorre ammettere che sui nostri dispositivi mobile, ormai, abbiamo veramente qualsiasi tipo di dato, documento, informazione, se lo perdessimo o peggio ancora, se entrassero dentro alla sua memoria, potrebbero fare libero utilizzo delle nostre identità.

Proprio questo sta succedendo, i furbetti ha deciso che il nuovo modo per appropriarsi dei tuoi dati e quindi progettare una truffa ai tuoi danni passa propri attraverso ciò che maggiormente utilizzi e quindi il tuo smartphone e le app, metodo semplice e veloce per poter accedere a social, documenti e conti bancari.

Uno scenario a dir poco preoccupante, quasi apocalittico, che ci dovrebbe spingere a pensare quanto a volte, procediamo velocemente con i nostri click, senza pensare troppo e poi? Poi ci si trova con il conto in rosso, senza nemmeno accorgertene. Ma cosa sta succedendo realmente?

App Fake il nuovo pericolo per tutti noi

Sembrano proprio le app originali e sicure che utilizziamo abitualmente e invece no, è il tentativo d un furbetto di avere libero accesso ai nostri dati. Si scaricano proprio come una qualunque applicazione, sembra anche funzionare come lei ma non lo è affatto. Sono centinaia gli utenti che denunciano di aver fatto il download di un falso Instagram o Facebook e poi si sono trovati a dover fare denuncia alla polizia postale.

Conoscere questi eventi e la possibilità che dietro a un’applicazione si nasconda una truffa, aiuta in una qualche misura a proteggersi. Ma allora scopriamo come ci si può difendere da questa dilagante moda delle app fake.

Come riconoscere una app fake

Occorre disinstallare subito le app fake! No, in realtà non andrebbero mai installate, perchè possono essere sufficienti pochi minuti di utilizzo affinché si possano appropriare dei nostri dati. Quindi è importante prestare attenzione e cercare di riconoscere le applicazioni che possono essere pericolose. Innanzitutto si consiglia di controllare sempre le recensioni ottimo metodo per prevenire i furbetti. Occhio poi gli errori di battitura, sia nella descrizione dell’app che nelle recensioni, possono essere indice di una app farlocca.

Gli esperti consigliano di procedere con ricerche sugli sviluppatori, la data di rilascio ed eventuali richieste di autorizzazioni aggiuntive, un tipico delle app fake. Infine, occhio alla periodicità con cui l’app viene aggiornata. Se gli aggiornamenti sono troppo frequenti, c’è probabilmente qualcosa che non va.