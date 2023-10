Rincari bollette, acquista subito questo oggetto: lo paghi 15€ e nei risparmi 100 I Lo usi ovunque

Se acquisti questo apparecchio potrai contrastare efficacemente il rincaro delle bollette. Solo 15 euro per comprarlo e un risparmio di 100 euro in bolletta.

Nostri cari consumatori, oggi siamo qui per parlare con voi di un argomento che siamo certi vi sia molto a cuore. Ci riferiamo al rincaro delle bollette. Purtroppo è un argomento che tocca tutti noi molto da vicino e più si cerca di non pensarci e più ci capita sotto mano proprio quella bolletta che ci fa perdere la testa.

Sta succedendo di nuovo, le bollette stanno per aumentare e se durante l’estate avete potuto risparmiare qualche soldo sulla bolletta del gas, adesso il momento felice è terminato. Sta per tornare il freddo e con lui anche il bisogno di accendere i riscaldamenti più di sovente e di riflesso anche la spesa del gas è in aumento.

Come ben potrete immaginare le accise, le aliquote e tutto quello che può aumentare, lo fa nei periodi di maggior consumo e non in quelli in cui è quasi nullo. Quindi come se non bastasse il carburante alle stelle, le compagnie telefoniche che aumenta i prezzi delle offerte e i generi alimentari che ti costringono ad acquistare quasi con il contagocce, ecco che anche le bollette aumentano. Ancora… di nuovo.

Quali bollette? In realtà non facciamo distinzione alcuna. Ma se risparmiare sull’elettricità conosciamo giù tutti i trucchi e per il gas ci dicono di cuocere la pasta con l’acqua fredda, per l’acqua? Che faccia? Rinunciamo alla doccia?? Raccogliamo acqua piovana?

Un apparecchio per non avere sprechi di acqua

Chiariamo immediatamente che non sprecare acqua vuol dire innanzitutto rispettare l’ambiente. Conosciamo tutti bene le campagne portate avanti a più riprese affinché si chiuda l’acqua mentre ci si lava i denti o mentre ci si insapona sotto la doccia. Ma non sprecare acqua vuol dire anche risparmiare.

Spesso si ha un aumento nei consumi di acqua e non riusciamo a spiegarcelo, è possibile che vi siano delle perdite che non solo possono essere dannose, ma portano a una spesa veramente eccessiva. Questo è il motivo per cui sono in molti a consigliare l’utilizzo di uno specifico apparecchio che può aiutare a prevenire tutto questo.

L’apparecchio che non può mancare

Costa circa 15 euro questo dispositivo di cui proprio non dovresti fare a meno. In buona sostanza si tratta di un rilevatore di perdite di acqua. In maniera molto semplice invia un segnale nel momento in cui delle goccioline di acqua lo raggiungono. In questo modo si sa che c’è una perdita e si può intervenire velocemente.

Si consiglia di posizionarlo sia vicino le tubature, che nelle vicinanza degli elettrodomestici che utilizzano l’acqua. In questo modo, addio sprechi e addio anche la possibilità di veder corrosa la propria casa dall’acqua.