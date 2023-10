Condizionatori, obbligo di cambiarli: nessuno è più a norma I Dall’Europa un’altra mazzata

Dall’Europa arriva una nuova brutta notizia per tutti i consumatori. I condizionatori che abbiamo a casa sono tutti fuori norma, sono da cambiare definitivamente.

L’ambiente è in sofferenza per via dell’inquinamento e questo è qualcosa che già sapevamo ormai da molto tempo. Molti passi in avanti sono stati fatti e molti altri se ne faranno ancora, purtroppo a spese dei cari consumatori. Nemmeno il tempo di abitarsi alle auto elettriche (che poi non ci si è abituati affatto), che ecco che arrivano i nuovi frigoriferi e le nuove caldaie.

Tanta pubblicità per le caldaie a condensazione a basso livello di emissioni e poi ecco che questo non è sufficiente e ben presto la tecnologia cambierà continuamente per abbandonare l’utilizzo del gas in maniera definitiva. Ovviamente non poteva di certo finire qui il cambiamento e quindi nei prossimi anni investirà anche i condizionatori.

In realtà in una qualche misura i condizionatori erano già stati coinvolti in questa spirale in cui essendo altamente inquinanti andavano in qualche modo contrastate le loro emissioni. Allora sono stati imposti dei limiti per quello che riguarda l’utilizzo di questi apparecchi, ma serviva altro. Quindi cosa succederà a breve? Che i nostri cari condizionatori, indispensabili per trovare refrigerio nelle calde serate estive, non saranno più a norma.

Insomma, nell’arco di circa 5 anni verranno tutti rimpiazzati da apparecchi con una tecnologia completamente nuova.

Condizionatori tutti fuori legge

La lotta ai condizionatori si pone come apici a quella che è la lotta a tutti i dispositivi che sono dotati di gas fluoranti, tra di loro, appunto, i condizionatori, ma anche i frigoriferi. Entrambe i prodotti nei prossimi anni subiranno un cambiamento veramente epocale. I gas fluorati sono delle sostanze chimiche create in maniera artificiale e per questo motivo sono causa del surriscaldamento globale, che come sappiamo bene è il principale motivo per cui abbiamo avuto il cambiamento climatico che tutti denunciano negli ultimi anni.

Le norme fino a questo momento emanate sono già servite a limitarne l’utilizzo di questi gas, ma altre ancora ne verranno attuate e entro il 2028 non verranno più commercializzati condizionatori come li conosciamo noi officina.

Le nuove regole

In un primo momento i gas presenti ora all’interno dei motori dei condizionatori verranno sostituiti con i gas sintetici che non dovranno superare la soglia dei 150 Gwp. Entro il 2032 però, è previsto il completo rimpiazzo con i gas naturali.

Questo comporterà una spesa per i cittadini che nel caso in cui dovessero subire delle rotture del loro condizionatore in seguito al 2028, non potranno più riparalo e saranno costretti ad acquistarne uno nuovo.