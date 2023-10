WhatsApp, così scopri con chi si scrive la persona che ti piace I Lo fanno tutti gli innamorati

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più scaricata e, ovviamente, utilizzata dagli utenti in tutto il mondo.

Pensate che ben 3 miliardi di utenti l’hanno scelta e lo stesso trend è riscontrabile anche nel nostro Paese. Anzi, qui in Italia, oltre l’80% della popolazione totale la utilizza. Ciò è dovuto al fatto che sia un’applicazione in costante aggiornamento e con la privacy e la sicurezza degli utenti al centro dell’attenzione di tutti i suoi sviluppatori.

In questo senso, menzioniamo la crittografia end to end che consente agli interlocutori di tenere le loro conversazioni al sicuro da occhi indiscreti, compresi quelli della stessa WhatsApp. E, poi, di funzionalità nuove ce ne sono davvero tantissime. Sono molte quelle arrivate ultimamente nelle varie versioni stabili.

Ed altre ancora sono in arrivo e, al momento, sono ancora in fase di test. Insomma, potremmo dire che non si fa in tempo a conoscere una nuova funzionalità che subito ne arriva un’altra ad arricchire l’esperienza di utilizzo di tutti. Molto spesso, però, è fonte di litigi. Sì, perché esistono coppie molto, ma molto gelose.

Ed entrambi i membri di queste coppie sentono la necessità di conoscere chi siano gli interlocutori dell’altro. Ovviamente, questa necessità invade anche gli spasimanti, gli innamorati, magari non corrisposti. Ed ecco che viene in soccorso di tutti questi utenti, un trucchetto davvero fantastico che sarà in grado di far scoprire loro tutto ciò di cui hanno bisogno. Vediamolo insieme.

WhatsApp e segreti: con questo trucchetto scompariranno tutti!

Ebbene sì, avete capito davvero benissimo. In realtà, di metodi ce ne sono davvero tanti, ma noi vogliamo farvi conoscere quello che non va a ledere alcun diritto altrui. Non parleremo dei metodi illegali che vengono utilizzati da i cybercriminali in tutto il mondo. Sappiate che ciò che stiamo per svelarvi è valido sia per Android che per iOS.

Partiamo dai device iOS. Dovrete aprire l’App sul telefono che volete controllare ed entrare nelle sue Impostazioni. Qui dovrete cliccare su Spazio e dati, prima e su Gestisci spazio, poi. Qui troverete due sezioni. La prima riguarda lo spazio occupato dai file multimediali su WhatsApp, mentre la seconda è quella che vi servirà. C’é la lista degli account contattati maggiormente. E potrete anche ricercare un nome specifico!

Nel caso in cui si tratta di un dispositivo Android, bisognerà sempre recarsi all’interno delle Impostazioni di WhatsApp. Cliccate su Spazio e Dati e, poi, su Gestisci Spazio. Anche in questo caso, troverete prima tutti i file multimediali e, poi, tutte le chat ed i canali maggiormente utilizzati. Attenzione, questi due metodi sono legali, ma hanno bisogno del consenso del proprietario dello smartphone. Altrimenti, si tratta di violazione della privacy.